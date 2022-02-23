Огнем ВСУ за неделю разрушены 26 домов и 19 гражданских объектов в ДНР

Донбасс снова пытаются оставить без воды. Фото: mil-lnr.su

С начала эскалации конфликта в Донбассе, которое фиксируется с 17 февраля, гражданской инфраструктуре ДНР был нанесен колоссальный урон. Так, в результате украинских обстрелов повреждены важнейшие объекты жизнеобеспечения Республики. Среди них - Донецкая фильтровальная станция, Южнодонбасский водовод, водопроводный узел «Северный», объекты электро и газоснабжения, а также Донецкий телецентр. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

В результате украинского обстрела в Петровском районе Донецка получила повреждения центральная городская больница №14. Кроме того, пострадали республиканские школы - № 105 на Петровке и школа № 56 в Киевском районе столицы.

Напомним, ремонт поврежденного артобстрелом ВСУ водопроводного узла «Северный» в Донецке затрудняют повторяющиеся обстрелы по прилегающим территориям. Ремонтные бригады вынуждены останавливать свою работу и укрываться от опасности.

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