Даниил Безсонов – о взрыве на территории Донецкого телецентра: «Я в этом вижу попытку запугать журналистов»

На территории телецентра в Донецке произошел взрыв. Фото: donjetsk.com

В ночь с 22 на 23 февраля в Донецке на территории телецентра прогремел взрыв. После полуночи неизвестные перебросили через ограждение самодельное взрывное устройство.

- Я в этом вижу попытку запугать журналистов. Объектом теракта была не сама передающая телевышка, взрыв произошел под ограждением. Расчет был на то, чтобы это было громко и понятно, - сообщил журналистам на месте ЧП исполняющий обязанности министра информации ДНР Даниил Безсонов.

По его словам, взрывное устройство не содержало поражающих элементов, но поскольку самой взрывчатки было много, то на месте взрыва осталась воронка.

Рядом находится четырехэтажное редакционное здание телецентра.

- К счастью, никто не пострадал. Но взрыв был такой силы, что ни одно окно не уцелело. Стекла вылетели даже на четвертом этаже, - рассказал генеральный директор Первого Республиканского телеканала, медиаэксперт Сергей Пеляницин.

Он и еще несколько сотрудников в момент взрыва находились в здании телецентра.