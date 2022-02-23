Ремонт водовода в Донецке затруднен из-за постоянных обстрелов

Только в течение 22 февраля ремонтные бригады КП «Вода Донбасса» трижды были вынуждены останавливать проведение работ и укрываться в подвальном помещении. Фото: dnronline.su

Ремонт поврежденного артобстрелом ВСУ водовода Северного водопроводного узла в Донецке затрудняют повторяющиеся обстрелы по прилегающим территориям. Об этом заявили в Министерстве по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Донецкой Народной Республики.

Напомним, утром 22 февраля вблизи улицы Привокзальная в Киевском районе Донецка в результате обстрела был поврежден водовод Северного водопроводного узла диаметром 1200 миллиметров, который обеспечивает водой жителей столицы. При проведении восстановительных работ на аварийном участке был обнаружен осколочно-фугасный артиллерийский снаряд калибром 122 миллиметра, который пробил трубу, но не успел сдетонировать.

Во время обследования территории пиротехниками из водопроводной трубы был изъят осколочно-фугасный артиллерийский снаряд калибром 122 миллиметра. Фото: dnronline.su

Пиротехники МЧС извлекли его из водопроводной трубы, перенесли на подрывную площадку и уничтожили.

Боеприпас доставили на подрывную площадку и уничтожили. Фото: dnronline.su

Однако отремонтировать водовод не удается до сих пор - эта территория находится под обстрелами, из-за чего ремонтным бригадам приходится прекращать работу и укрываться от опасности.

- Ремонтно-восстановительные работы поврежденного водовода проводит КП «Компания «Вода Донбасса». Восстановительные работы затрудняются повторяющимися обстрелами по прилегающим территориям, - сообщили в МЧС ДНР.

Сейчас, по данным ведомства, из-за остановки водовода сокращена подача воды абонентам пяти районов Донецка: в Киевском, Петровском и Ленинском районах на 30%, Куйбышевском и Кировском - на 50%. Чтобы не допустить остановки централизованного отопления жителям этих территорий, силами МЧС организован подвоз воды в котельные.

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