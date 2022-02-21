В результате украинского обстрела в Петровском районе Донецка повреждены электроподстанция и Центральная городская больница

Огонь велся с 54-й бригады ВСУ. Фото: Фейсбук

Вооруженные формирования Украины продолжают наносить удары по объектам гражданской инфраструктуры Донецкой Народной Республики. Об этом заявили в Управлении Народной милиции ДНР.

- В результате минометного обстрела с позиций 54-й механизированной бригады повреждены электроподстанция и Центральная городская больница № 14, г. Донецк, по адресу ул. Петровского, 197, - говорится в экстренном сообщении оборонного ведомства Республики.

В Народной милиции ДНР отметили, что ситуация на линии боевого соприкосновения остается критической.

Дополнительная информация о пострадавших и разрушениях гражданских объектов уточняется.

Тем временем у границы с Российской Федерацией на юге Донецкой Народной Республики продолжается бой. На территорию ДНР прорвалась группа украинских диверсантов. В результате подорван склад ракетно-артиллерийского вооружения УНМ ДНР.

Ранее сообщалось, что в Донецке в поселке шахты имени Челюскинцев погиб мужчина.

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