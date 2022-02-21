«Ненависти к нам нет предела!» Боевики ВСУ ударили по школе №56 Донецка

Представители СЦКК фиксируют очередное преступление ВСУ
Фото: Ольга ГАЛЬСКАЯ
Утро 21 февраля выдалось неспокойным, как и почти все февральские дни. Появилось сообщение, что диверсант закладывал взрывчатку в районе ж – д вокзала и его разорвало на части. Потом о том, что взрыв произошел у стен 56 – ой школы в Киевском районе.
Людская молва тут же соединила два события, и получалось, что диверсант закладывал взрывчатку у стены школы.
«Комсомолка» отправилась выяснять на место происшествия.
Школа №56 – старейшая в городе. Построена примерно в 1935 году. Чистая и уютная, с атмосферой, которая бывает лишь в старых, но ухоженных школах.
Здесь учится примерно 180 детей, но сейчас классы пустые – время опасное.
Рядом со школой – сквер, где полно белок, тренажеры. В Великую Отечественную войну здесь был развернут большой госпиталь. Возле школы – памятный знак воинам – защитникам Родины, а на фасаде – имена выпускников, которые ушли защищать свою землю уже в наше время.
Герои, которые учились в школе №56 уже в войну нынешнюю
Фото: Ольга ГАЛЬСКАЯ
Школа переживает вторую войну, и в печальной истории уже два обстрела. Первый был в 2014 году.
Маросина Людмила (слева) рассказывает, как реагируют дети на обстрелы ВСУ
Фото: Ольга ГАЛЬСКАЯ
- Мне жаль детей, не могу в их глаза смотреть! – Говорит учитель младших классов Людмила Маросина. – Сколько ж это может продолжаться? Ненависти к нам нет предела!
Приехали сотрудники Представительства ДНР в СЦКК. Воронка – на заднем фасаде школы, прямо возле стены.
Туалет, который находится за этой стеной – весь усыпан осколками.
Кран в туалете - весь в осколках
Фото: Ольга ГАЛЬСКАЯ
Таких ведер наберется сотни
Фото: Ольга ГАЛЬСКАЯ
Представители СЦКК фиксируют очередное преступление ВСУ
Фото: Ольга ГАЛЬСКАЯ
- Предположительно, стреляли из Опытного. Скорее всего, артиллерия ударила по школе снарядом 122 калибра. Выбито 25 окон, - говорит представитель СЦКК.
Позже стало известно, что осколок прилетел и в класс. Снаряд упал около двух часов ночи.
Памятник защитникам, которые ушли на войну из стен школы
Фото: Ольга ГАЛЬСКАЯ
В это время учителя наводят порядок. Их вопрос, который они произносят с таким отчаянием, что не передать, остается без ответа. «Сколько это может продолжаться?» - вопрос, звучащий не только в этой школе, стал символом нашей жизни. Увы, его задают уже восемь лет.
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