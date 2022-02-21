«Ненависти к нам нет предела!» Боевики ВСУ ударили по школе №56 Донецка

Представители СЦКК фиксируют очередное преступление ВСУ Фото: Ольга ГАЛЬСКАЯ

Утро 21 февраля выдалось неспокойным, как и почти все февральские дни. Появилось сообщение, что диверсант закладывал взрывчатку в районе ж – д вокзала и его разорвало на части. Потом о том, что взрыв произошел у стен 56 – ой школы в Киевском районе.

Людская молва тут же соединила два события, и получалось, что диверсант закладывал взрывчатку у стены школы.

«Комсомолка» отправилась выяснять на место происшествия.

Школа №56 – старейшая в городе. Построена примерно в 1935 году. Чистая и уютная, с атмосферой, которая бывает лишь в старых, но ухоженных школах.

Здесь учится примерно 180 детей, но сейчас классы пустые – время опасное.

Рядом со школой – сквер, где полно белок, тренажеры. В Великую Отечественную войну здесь был развернут большой госпиталь. Возле школы – памятный знак воинам – защитникам Родины, а на фасаде – имена выпускников, которые ушли защищать свою землю уже в наше время.

Герои, которые учились в школе №56 уже в войну нынешнюю Фото: Ольга ГАЛЬСКАЯ

Школа переживает вторую войну, и в печальной истории уже два обстрела. Первый был в 2014 году.

Маросина Людмила (слева) рассказывает, как реагируют дети на обстрелы ВСУ Фото: Ольга ГАЛЬСКАЯ

- Мне жаль детей, не могу в их глаза смотреть! – Говорит учитель младших классов Людмила Маросина. – Сколько ж это может продолжаться? Ненависти к нам нет предела!

Приехали сотрудники Представительства ДНР в СЦКК. Воронка – на заднем фасаде школы, прямо возле стены.

Туалет, который находится за этой стеной – весь усыпан осколками.

Кран в туалете - весь в осколках Фото: Ольга ГАЛЬСКАЯ

Таких ведер наберется сотни Фото: Ольга ГАЛЬСКАЯ

Представители СЦКК фиксируют очередное преступление ВСУ Фото: Ольга ГАЛЬСКАЯ

- Предположительно, стреляли из Опытного. Скорее всего, артиллерия ударила по школе снарядом 122 калибра. Выбито 25 окон, - говорит представитель СЦКК.

Позже стало известно, что осколок прилетел и в класс. Снаряд упал около двух часов ночи.

Памятник защитникам, которые ушли на войну из стен школы Фото: Ольга ГАЛЬСКАЯ

В это время учителя наводят порядок. Их вопрос, который они произносят с таким отчаянием, что не передать, остается без ответа. «Сколько это может продолжаться?» - вопрос, звучащий не только в этой школе, стал символом нашей жизни. Увы, его задают уже восемь лет.

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