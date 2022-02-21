«Ситуация остается критической»: В результате обстрелов ВСУ в Донецке погиб мирный житель, а в Коминтерново – защитник Республики

ВСУ применяют артиллерию при обстрелах территории Донбасса. Фото: Пресс-центр штаба «ООС»

В результате обстрелов ВСУ в Донецке погиб мирный житель, а в селе Коминтерново – защитник Республики. Еще трое военнослужащих ДНР получили ранения. Об этом говорится в экстренном заявлении Народной милиции ДНР.

Отмечается, что ситуация на линии боевого соприкосновения остается критической. Украинские боевики не оставляют попыток дестабилизировать обстановку в Республике и посеять панику среди мирного населения.

Сегодня ночью украинские боевики 55-й артиллерийской бригады с позиций 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ открыли огонь из 122-мм ствольной артиллерии и 120-мм миномётов по району села Коминтерново на юге ДНР. Всего противником было выпущено около 12 снарядов калибром 122-мм и 50 мин калибром 120-мм.

- С целью защиты мирного населения, наши защитники были вынуждены открыть ответный огонь из незапрещенных Минских соглашений вооружения, подавив огневые точки противника, - говорится в сообщении.

К сожалению, в результате украинской агрессии погиб один военнослужащий народной милиции ДНР, ещё один получил тяжелые ранения, двое – контужены.

- Приносим соболезнования родным и близким наших защитников, - сказали в НМ ДНР.

Кроме того, по оперативной информации, в результате обстрела из 120-мм минометов с позиций 54-й механизированной бригады донецкого поселка шахты «Трудовская» на остановке общественного транспорта погиб мирный житель – шахтер, ехавший на шахту на утреннюю смену. Всего противником было выпущено 2 мины калибра 120 мм.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«ВСУ цинично обстреляли жилые дома в ЛНР – погибли два мирных жителя»: фото последствий

Утром 20 февраля украинская армия совершила попытку атаки у села Пионерское (подробнее)