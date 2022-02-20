«ВСУ цинично обстреляли жилые дома в ЛНР – погибли два мирных жителя»: фото последствий

ВСУ предприняли попытку атаки. Фото: ЛНР в СЦКК

В районе пяти часов утра 20 февраля военнослужащие 79-й десантно-штурмовой бригады вооруженных формирований Украины предприняли попытку атаковать позиции Народной милиции в районе населенного пункта Пионерское с форсированием реки Северский Донец при поддержке артиллерии.

- Вооруженные формирования Украины грубо нарушив международное гуманитарное право цинично обстреляли жилые дома в поселке Пионерское с применением минометов калибра 120 миллиметров, вследствие чего погибли два мирных жителя Республики, а также полностью разрушен один жилой дом в садоводческом кооперативе «ЛАДА» и еще несколько получили повреждения, - сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня.

ВСУ предприняли попытку атаки. Фото: ЛНР в СЦКК

ВСУ предприняли попытку атаки. Фото: ЛНР в СЦКК

ВСУ предприняли попытку атаки. Фото: ЛНР в СЦКК

Представительство Республики в СЦКК опубликовали результаты разбирательства по факту гибели гражданского населения.

- Проведенным анализом обнаруженных на месте обстрела фрагментов примененных боеприпасов и повреждений установлено, что обстрел населенного пункта Пионерское велся с направления подконтрольного 79-й одшбр ВФУ района села Болотенное с применением минометов калибра 120 миллиметров, - говорится в отчете.

Огонь велся с украинских позиций у села Болотенное. Фото: ЛНР в СЦКК

Ранее в Управлении Народной милиции Луганской Народной Республики заявили, что после попытки прорыва вооруженных формирований Украины у села Пионерское в Луганской Народной Республике – линия фронта не изменилась.

- Передовые позиции Народной милиции ЛНР эту атаку отразили, и противник вернулся на свои позиции. Линия фронта не изменилась, - заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

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