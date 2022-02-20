ВСУ пытались прорваться у Пионерского в ЛНР

Военнослужащие Народной милиции отбили атаку Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Украинские вооруженные формирования совершили попытку прорыва у села Пионерское в Луганской Народной Республики. Это привело к уничтожению домов и жертвам среди мирных жителей. Об этом сообщил официальный представитель Управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

- В районе 5 утра 20 февраля боевики 79-й десантно-штурмовой бригады предприняли попытку атаковать позиции Народной милиции в районе населенного пункта Пионерское с форсированием реки Северский Донец, - сообщил Филипоненко.

Представитель оборонного ведомства ЛНР отметил, что в результате боестолкновения противник понес потери и отступил.

- Преступные действия украинских вооруженных формирований привели к уничтожению пяти жилых домов и жертвам среди мирного населения, - рассказал официальный представитель Управления НМ Республики Иван Филипоненко.

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