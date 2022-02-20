Жители Привокзального района Донецка не спали этой ночью от минометного обстрела

Жители Привокзального привыкли к обстрелам, но этой ночью было особенно шумно Фото: Ольга ГАЛЬСКАЯ

Жителям, которые живут рядом с ж – д вокзалом, к ночным «бахам» не привыкать. Но этой ночью били из чего – то тяжелого. Об этом свидетельствуют люди с улицы Куйбышева.

- Пришлось вспомнить 2014 и 2015 годы, - рассказывает Елена. – Перебрались с мужем в другую комнату, подальше от окна, приоткрыли окна, на случай если будет взрывная волна, они просто распахнутся. Есть шанс, что не вылетят. Но уснуть не удалось.

Нарушение сна – это спутник обстрелов уже восемь лет.

- Это очень плохо влияет на трудоспособность, медленно подтачивает организм, - рассказывает врач – терапевт высшей категории Светлана Романова. – Но без рецепта нормального снотворного, или успокоительных не купить. Но в поликлинику люди идут неохотно из – за огромных очередей и риска заразиться ковидом. Так что пейте вечером чай с мелиссой, валерьянку, не смотрите телевизор, или компьютер минимум за два часа до сна. Хотя понимаю – при таком усилении обстрелов это вряд ли поможет.

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