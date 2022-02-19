Жителей ДНР вывозят в Россию поездами: Как проходит эвакуация в Донецке

Жителей ДНР вывозят в Россию поездами Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

18 февраля в Донецкой Народной Республике была объявлена эвакуация граждан. Властями были организованы пункты сбора граждан для отъезда в Ростовскую область. Позже появилось сообщение: для эвакуации задействуют и железную дорогу.

Жителей ДНР вывозят в Россию поездами Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

«Думаем, что едем ненадолго»

Первый поезд отправился в Россию утром со станции «Донецк – 2». К тому времени еще не была объявлена всеобщая мобилизация мужского населения Республики.

Однако во время отправки второго поезда сотрудники полиции следили за тем, чтобы эвакуировались только женщины, дети и старики. Мужчин призывного возраста уведомляли о невозможности покинуть территорию государства.

Жителей ДНР вывозят в Россию поездами Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Люди, которые отправились в Россию, очень надеются на возможность скорого возвращения домой и верят, что все наконец-то закончится победой.

- Думаю, что уезжаю ненадолго, из вещей взяла все самое необходимое, детские вещи, белье. Надеемся, что денег на руках хватит на то, чтобы пережить этот период, иначе придется обращаться за помощью к родственникам в России, - говорит дончанка перед посадкой на поезд.

Жителей ДНР вывозят в Россию поездами Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

- Еду пока к знакомой, но очень хочу поскорее вернуться обратно, у меня тут дом, семья и дети. Не понимаю, почему я должна двухлетнего ребенка увозить? Это все из-за Зеленского. Пора уже что-то решать, за 8 лет ничего не меняется. Надеюсь, что это обострение закончится нашей победой, - говорит жительница Донецка Виктория.

Жителей ДНР вывозят в Россию поездами Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Жителей ДНР вывозят в Россию поездами Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Жителей ДНР вывозят в Россию поездами Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

«Многие пока остаются»

Все граждане, покидающие территорию Республики очень переживают, надеются на скорое возвращение обратно, у многих здесь остаются мужья, отцы, братья.

- Уезжаю вместе со своим маленьким ребенком. Надеюсь на неделю, не более, запасов, вещей и продуктов у нас немного. В каких условиях будем жить - нам пока не сообщили. Надеюсь все будет организовано. Ехать нам, к сожалению, особо некуда, родственников в России у нас нет. Многие знакомые отказались ехать, потому что у них здесь дома и семьи, - говорит жительница столицы Ирина.

Жителей ДНР вывозят в Россию поездами Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Жителей ДНР вывозят в Россию поездами Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Жителей ДНР вывозят в Россию поездами Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Тем временем, в некоторых городах Республики наблюдаются проблемы с наличием бензина на заправках. Накануне огромные очереди из автомобилистов выстроились перед заправочными колонками, а спустя время топливо закончилось. Правда, тут же пришло сообщение, что это дело времени. На многих заправках бензин появился спустя несколько часов.

Также очереди наблюдаются в аптеках. Жители решили купить лекарства для аптечки, которая входит в тревожный чемоданчик. Фармацевты убеждают, что дефицита не наблюдается.

Еще наплыв людей 19 февраля был замечен около ветеринарных клиник. Как пояснили «Комсомолке» в одной из таких, жители, узнав об эвакуации, решили оформить документы своим питомцам, сделать прививки, а те, кто сделал это заблаговременно – оформляют справки для выезда животных. Правда действуют они всего 5 дней.

- Нашей собаке 8 лет. Ехать никуда не собираемся. Но вдруг придется? Вдруг будет совсем ужас? Собаку не бросим – это наш член семьи. Хоть и говорят, куда вы ее с собой будете брать? Мы на машине, разберемся. Вот и решили подготовить все, чтобы в случае чего пропустили через границу, - говорит дончанка Ольга. – Видела в новостях, что вчера во время эвакуации, некоторые бабушки брали с собой маленьких собачек, видимо без справок и документов. Потом читала, что их пропустили. Но мы решили не рисковать.

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