«Ждем вас домой, как только все закончится, как только будет безопасно»: Глава ДНР посетил пункты эвакуации в Донецке

Денис Пушилин посетил пункты эвакуации в Донецке. Фото: Администрация Главы ДНР
19 февраля Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин посетил пункты эвакуации в Ворошиловском и Куйбышевском районах столицы. Руководитель государства пообщался с жителями Донецка.
- Я надеюсь, что это ненадолго, но безопасность превыше всего. Пока есть возможность, нужно вывезти детей и женщин – это в первую очередь, - сказал Денис Владимирович.
Денис Пушилин посетил пункты эвакуации в Донецке. Фото: Администрация Главы ДНР
Пушилин выразил надежду, что ситуация в скором времени разрешится.
- Мы сделаем для этого все возможное, – уверил Глава Республики.
Руководитель ДНР отметил, что прибывшие в Россию жители будут обеспечены всем необходимым.
- Но ждем вас домой, как только все закончится, как только будет безопасно, – обратился Глава Республики к гражданам.
В ДНР продолжается эвакуация жителей в РФ. Фото: Администрация Главы ДНР
Жительница Донецка спросила у Дениса Пушилина, - когда все закончится, людей также организовано привезут домой?
- Совершенно верно, организованно вы будете перемещены обратно. Поэтому не переживайте, - ответил Пушилин.
Тем временем в Республиках Донбасса продолжается эвакуация населения в Российскую Федерацию.
- В любой момент может начаться масштабное наступление. Остается только ждать команды со стороны Зеленского или тех, кто им управляет, – отметил Пушилин.
В ДНР продолжается эвакуация жителей в РФ. Фото: Администрация Главы ДНР
В ДНР и ЛНР объявлена всеобщая мобилизация.
- Призываю земляков, пребывающих в запасе, прибыть в военные комиссариаты. Обращаюсь ко всем мужчинам Республики, способным держать в руках оружие, встать на защиту своих семей, своих детей, жен, матерей. Совместными усилиями мы добьемся желанной и необходимой нам всем победы. Мы защитим Донбасс и всех русских людей, - заявил Денис Пушилин.
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