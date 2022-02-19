«Ждем вас домой, как только все закончится, как только будет безопасно»: Глава ДНР посетил пункты эвакуации в Донецке

Денис Пушилин посетил пункты эвакуации в Донецке. Фото: Администрация Главы ДНР

19 февраля Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин посетил пункты эвакуации в Ворошиловском и Куйбышевском районах столицы. Руководитель государства пообщался с жителями Донецка.

- Я надеюсь, что это ненадолго, но безопасность превыше всего. Пока есть возможность, нужно вывезти детей и женщин – это в первую очередь, - сказал Денис Владимирович.

Денис Пушилин посетил пункты эвакуации в Донецке. Фото: Администрация Главы ДНР

Пушилин выразил надежду, что ситуация в скором времени разрешится.

- Мы сделаем для этого все возможное, – уверил Глава Республики.

Руководитель ДНР отметил, что прибывшие в Россию жители будут обеспечены всем необходимым.

- Но ждем вас домой, как только все закончится, как только будет безопасно, – обратился Глава Республики к гражданам.

В ДНР продолжается эвакуация жителей в РФ. Фото: Администрация Главы ДНР

Жительница Донецка спросила у Дениса Пушилина, - когда все закончится, людей также организовано привезут домой?

- Совершенно верно, организованно вы будете перемещены обратно. Поэтому не переживайте, - ответил Пушилин.

Тем временем в Республиках Донбасса продолжается эвакуация населения в Российскую Федерацию.

- В любой момент может начаться масштабное наступление. Остается только ждать команды со стороны Зеленского или тех, кто им управляет, – отметил Пушилин.

В ДНР продолжается эвакуация жителей в РФ. Фото: Администрация Главы ДНР

В ДНР и ЛНР объявлена всеобщая мобилизация.

- Призываю земляков, пребывающих в запасе, прибыть в военные комиссариаты. Обращаюсь ко всем мужчинам Республики, способным держать в руках оружие, встать на защиту своих семей, своих детей, жен, матерей. Совместными усилиями мы добьемся желанной и необходимой нам всем победы. Мы защитим Донбасс и всех русских людей, - заявил Денис Пушилин.

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