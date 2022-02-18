Эвакуация жителей ДНР в Россию: Что происходит в Республике

Эвакуация жителей ДНР Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В 16.00 по московскому времени Главы Донецкой и Луганской Народных Республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник в связи с угрозой наступления ВСУ выступили с экстренными заявлениями. Руководители государств объявили о массовой централизованной эвакуации жителей в Российскую Федерацию.

Руководитель ДНР отметил, что вооруженные силы Донецкой Народной Республики, имея опыт ведения военных действий, находятся в постоянной боевой готовности, полностью способны защитить гражданское население и инфраструктуру, тем не менее при обстрелах противником населенных пунктов Республики могут подвергаться угрозе жизнь и здоровье наших граждан.

Эвакуация жителей ДНР Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Эвакуация жителей ДНР Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Эвакуация жителей ДНР Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

- Поэтому с сегодняшнего дня, 18 февраля, организован массовый централизованный выезд населения в Российскую Федерацию. В первую очередь эвакуации подлежат женщины, дети и люди пожилого возраста, - сообщил Пушилин. - Убедительная просьба: прислушаться и принять правильное решение. Временный выезд сохранит жизнь и здоровье вам и вашим близким.

Глава ЛНР заверил, что Российская Федерация готова обеспечить организованный прием и размещение на своей территории жителей Республики.

- По данным разведки, украинский агрессор планирует осуществить не только провокации на линии боевого соприкосновения, но организовать глубокий прорыв вглубь территории нашей Республики, - заявил Пасечник.

В первую очередь, эвакуируют женщин, детей и людей пожилого возраста. Желающих укрыться от войны примут в Ростовской области Российской Федерации.

Эвакуация в Донбассе началась с выезда в Россию 225 детей-сирот из школы-интерната №1 в Донецке. Детей централизованно построили на площадке перед школой и начали погрузку в автобусы.

За бензином в Донецке очереди, как и в банкоматы, а первые автобусы выехали в направлении Успенки в 20.00. Уже опубликован список мест пунктов сбора, организован штаб по эвакуации.

- Я держусь, но слезы накатывают, - говорит врач – терпапевт высшей категории Светлана Романова. – Глава заявил, что первыми должны эвакуироваться женщины и дети, а мужчины остаться. Но многие женщины не хотят покидать мужей и дома. У меня вещи собраны, но уезжать не хочу. Я вообще не представляю, как, к примеру, будут эвакуировать тяжелых ковидных больных. Больницы переполнены, но попробуй все это организуй!

- Люди демонстрируют сплоченность, организованность и взаимовыручку, - прокомментировал ситуацию полковник запаса ЛНР Андрей Марочко. - Каждый должен принимать решение сам — уезжать, или нет. Мы с семьей остаемся.

- Я останусь, а двоих детей и жену уговорил уехать, - рассказывает адвокат Михаил Франко. – Считаю, что не гоже мужикам покидать родной город.

Первые автобусы с жителями Донецкой Народной Республики выдвинулись в сторону российской границы около девяти часов вечера. Их прибытие в Ростовскую область ожидается около 23.00.

Эвакуация жителей ДНР Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Эвакуация жителей ДНР Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

По данным МЧС Республики планируется эвакуировать около 700 тысяч жителей ДНР.

Отмечается, что эвакуация жителей может продлиться несколько дней.

- Таких рейсов будет не один, и не один день мы будем эвакуировать, - сообщил глава Горловки Иван Приходько.

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