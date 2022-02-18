Глава ЛНР поручил организовать эвакуацию населения

Леонид Пасечник призвал всех мужчин, способным держать в руках оружие, встать на защиту своей земли. Фото: АГ ЛНР

Глава ЛНР Леонид Пасечник из-за эскалации напряженности на линии соприкосновения поручил руководителям территорий Республики обеспечить организованную эвакуацию населения.

- Поручаю главам территорий, правоохранительным органам, чрезвычайным службам обеспечить организованную эвакуацию социальных объектов и помочь населению в доставке к пограничным пунктам пропуска, - сказал Пасечник.

Он заверил, что Российская Федерация готова обеспечить организованный прием и размещение на своей территории жителей ЛНР.

- По данным разведки, украинский агрессор планирует осуществить не только провокации на линии боевого соприкосновения, но организовать глубокий прорыв вглубь территории нашей Республики, - заявил Глава ЛНР.

Он отдал все необходимые распоряжения Народной милиции ЛНР и правоохранительным органам Республики.

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