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Общество18 февраля 2022 13:36

Важные советы жителям ДНР и ЛНР: Каким должен быть «тревожный чемоданчик»

Самое главное - не забыть документы
Ольга ГАЛЬСКАЯ
Ольга ГАЛЬСКАЯ
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Эвакуация из Углегорска 6 февраля 2015 года

Эвакуация из Углегорска 6 февраля 2015 года

Фото: Александр КОЦ

Обстрелы со стороны ВСУ усилились, Народная Милиция и Главы республик делают экстренные заявления, а Ростов готов принять наших жителей. Поэтому самое время подумать - что положить в «тревожный чемоданчик».

Эксперт в силовых ведомствах рассказал «Комсомолке», как он может выглядеть. Он акцентировал, что при любой опасности, главное – это сохранить все документы, начиная от свидетельства о рождении. Увы, на восстановление документов могут уйти годы

При себе обязательно необходимо иметь:

Вода в бутылках.

Наличные деньги

Сухари или галеты.

Тушенка.

Перочинный нож или открывалку для консервов

Быстрого приготовления лапша или хлопья из крупы

Кружка из нержавеющей стали, в которой можно разогреть любой обед.

Спички или зажигалку в непромокаемой упаковке

Минимум один комплект чистого белья

Аптечку с необходимыми лекарствами

И, конечно, следует одеться потеплее в одежду из нескольких слоев. Выбирайте гардероб так, чтобы не мерзнуть на улице и не изнывать от духоты в подвале или бомбоубежище.

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