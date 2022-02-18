Важные советы жителям ДНР и ЛНР: Каким должен быть «тревожный чемоданчик»

Эвакуация из Углегорска 6 февраля 2015 года
Фото: Александр КОЦ
Обстрелы со стороны ВСУ усилились, Народная Милиция и Главы республик делают экстренные заявления, а Ростов готов принять наших жителей. Поэтому самое время подумать - что положить в «тревожный чемоданчик».
Эксперт в силовых ведомствах рассказал «Комсомолке», как он может выглядеть. Он акцентировал, что при любой опасности, главное – это сохранить все документы, начиная от свидетельства о рождении. Увы, на восстановление документов могут уйти годы
При себе обязательно необходимо иметь:
Вода в бутылках.
Наличные деньги
Сухари или галеты.
Тушенка.
Перочинный нож или открывалку для консервов
Быстрого приготовления лапша или хлопья из крупы
Кружка из нержавеющей стали, в которой можно разогреть любой обед.
Спички или зажигалку в непромокаемой упаковке
Минимум один комплект чистого белья
Аптечку с необходимыми лекарствами
И, конечно, следует одеться потеплее в одежду из нескольких слоев. Выбирайте гардероб так, чтобы не мерзнуть на улице и не изнывать от духоты в подвале или бомбоубежище.
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