Экстренное обращение Главы ДНР к жителям: Организован массовый выезд населения в Российскую Федерацию

В Донбассе ситуация обостряется Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Глава ДНР выступил с обращением к жителям государства. Лидер Республики заявил, что в последние месяцы ежедневно фиксируется наращивание Украиной количества военнослужащих и летального вооружения, в том числе реактивных систем залпового огня.

- Сегодня их орудия нацелены на мирных граждан, на нас и наших детей. Вооруженные силы противника находятся в боевых порядках и готовы к силовому захвату Донбасса. Президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время отдаст приказ военным перейти в наступление, реализовать план вторжения на территорию Донецкой и Луганской Народных Республик, - заявил Глава ДНР.

Денис Пушилин обратился ко всем жителям нашего государства , отметив, что вооруженные силы Донецкой Народной Республики, имея опыт ведения военных действий, находятся в постоянной боевой готовности, полностью способны защитить гражданское население и инфраструктуру, тем не менее при обстрелах противником населенных пунктов Республики могут подвергаться угрозе жизнь и здоровье наших граждан.

- Поэтому с сегодняшнего дня, 18 февраля, организован массовый централизованный выезд населения в Российскую Федерацию. В первую очередь эвакуации подлежат женщины, дети и люди пожилого возраста, - сообщил Глава государства. - Убедительная просьба: прислушаться и принять правильное решение. Временный выезд сохранит жизнь и здоровье вам и вашим близким.

Денис Владимирович добавил, что по договоренности с руководством Российской Федерации в Ростовской области готовы места приема и размещения наших граждан. Эвакуированные будут обеспечены всем необходимым. Для быстрого перехода на пунктах пропуска созданы все условия.

- Руководителям предприятий и учреждений необходимо организовать выезд семей сотрудников. Штабам территориальной обороны – обеспечить транспорт для эвакуации мирного населения. Уважаемые земляки, прошу вас сохранять выдержку и спокойствие. Все вместе мы выстоим и победим!