Экстренное сообщение НМ ДНР: Только за утро ВСУ провели атаки на нефтебазу в Еленовке, очистные сооружения и завод «Стирол» в Горловке

Украинские ДРГ предпринимают попытки диверсий. Фото: Фейсбук

Утром 18 февраля диверсионные группы вооруженных формирований Украины предприняли попытки сразу нескольких диверсий на территории Донецкой Народной Республики. В связи с этим заместитель начальника Управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин сделал экстренное заявление.

ПЛАНИРОВАЛИ ПОДРЫВ ЕМКОСТЕЙ С ХЛОРОМ

На горловском направлении две группы диверсантов пытались проникнуть на территорию Республики, однако военнослужащие ДНР были вынуждены открыть огонь и дали отпор.

- Вдоль лесополосы вблизи населенного пункта Железная Балка нашими наблюдателями выявлено перемещение двух групп специального назначения ВФУ в количестве 10 и 12 человек, - рассказывает Эдуард Александрович. - Наши защитники были вынуждены открыть огонь из дежурных огневых средств. Противник понес потери не менее двух боевиков убитыми, трех раненых и был вынужден отступить.

Отмечается, что по данным разведки ДНР, украинскими диверсантами был запланирован подрыв емкости с хлором на территории очистных сооружений в районе Горловки.

ПОЛЬСКИЕ НАЕМНИКИ?

- На месте боестолкновения были найдены средства индивидуальной защиты и аммуниции зарубежного образца, а также закрепленная на бронежилете экшен-камера. По всей видимости, с помощью нее боевики планировали предоставить своему руководству подтверждение выполнения поставленной задачи, - сказал Басурин.

Кроме этого, замначальника оборонного ведомства Республики сообщил, что незадолго до боестолкновения были перехвачены переговоры диверсантов на польском языке.

- Ранее мы уже сообщали об участии на стороне украинских боевиков польских наемников, - подчеркнул он.

ДИВЕРСИЯ НА «СТИРОЛЕ»

Эдуард Басурин также рассказал, что в министерстве государственной безопасности ДНР сообщили, что сегодня, около 4.00 утра в Горловке группой украинских диверсантов было совершена попытка подрыва емкости для хранения аммиака на заводе «Стирол».

- Во время нападения получил ранение охранник предприятия, который обнаружил группу диверсантов, - сказал Басурин.

Мужчине оказана медицинская помощь, угрозы жизни нет.

ГОТОВИЛИ ВЗРЫВ НА НЕФТЕБАЗЕ

Украинские вооруженные формирования предприняли попытку провести диверсию на нефтебазе в Еленовке.

- Сегодня ночью, диверсионная группа из состава Центра специального назначения «Восток» попыталась осуществить проникновение на территорию нефтебазы в районе Еленовки с целью подрыва резервуаров, рассчитывая, что в них хранятся ГСМ, - говорится в сообщении оборонного ведомства ДНР.

Отмечается, что масштабных катастрофических последствий удалось избежать также благодаря оперативной работе представителей силовых структур, которые незамедлительно отреагировали на звонок охранника нефтебазы и предотвратили теракт.

- Материалы по факту совершенного теракта будут переданы представителям международных организаций, а также в Генеральную прокуратуру ДНР для возбуждения уголовного дела, - сказали в НМ Республики.

ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННО СЕЯТ СТРАХ И ПАНИКУ

Народная милиция Донецкой Народной Республики обратилась к мировой общественности и представителям международных организаций.

- Просим дать критическую оценку преступных действиям украинской стороны, - сказал замначальника оборонного ведомства ДНР Эдуард Басурин.

Эдуард Александрович отметил, что вооруженные формирования Украины целенаправленно пытаются посеять страх и панику среди мирных жителей Республики и для этого выбирают для ударов жизненно важные гражданские объекты.

- Только за утро ВСУ провели атаки на нефтебазу в районе Еленовки, на очистные сооружения и завод «Стирол» в Горловке, а также вывели из строя две трансформаторные подстанции, - говорит Басурин. - Выше изложенные факты является прямым подтверждением подготовки украинской стороны к развязыванию боевых действий.

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