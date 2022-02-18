Эвакуация в Донбассе: В Донецке обнародовали список адресов, с которых будет осуществляться централизованный выезд транспорта в Россию

С 18 февраля в ДНР организован массовый централизованный выезд населения в Россию. Фото: donmintrans.ru

Эвакуация в Донбассе началась с выезда в Россию 225 детей-сирот из школы-интерната №1 в Донецке. Детей централизованно построили на площадке перед школой и начали погрузку в автобусы.

Первыми эвакуируют 225 детей-сирот из школы-интерната №1 в Донецке (архивное фото) Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На фоне обострения ситуации выехать за пределы зоны конфликта стараются многие жители. В администрации города Донецка обнародовали список адресов, с которых будет осуществляться централизованная отправка транспорта в Россию.

Буденновский район:

- ул. Октября, 10 (ДК им. А.С. Пушкина); - ул. 230-Стрелковой дивизии, 1 а, (площадка гипермаркета «Караван»); - пгт Ларино, ул. Горького, 58 (Ларинская поселковая администрация).

Ворошиловский район:

- ул. Артема, 74а (драмтеатр); - ул. 50 лет СССР, 149 (АС «Крытый рынок»); - ул. Розы Люксембург, 6 (общежитие ДонНУ).

Калининский район:

- ул. 50-й Гвардейской дивизии (НИИВЭ); - бул. Шевченко, 47д (супермаркет «МОЛОКО»); - пр. Ильича, 18 (театр кукол); - пр. Дзержинского, 66 (школа № 8).

Киевский район:

- пр. Киевский, 36 (администрация Киевского района); - пл. Привокзальная, 1 (ж/д вокзал); - ул. Артема, 167-б (сквер Планетария).

Кировский район:

- ул. Кирова, 145 (ДК Франко); - ул. Кирова, 320 (ДК Абакумова); - ул. Бирюзова, 44а (школа № 91); - ул. Павла Колодина, 1 (ДК Лидиевка); - пр. Семашко, 34а (школа № 78); - ул. Текстильщиков, 15-б (школа № 97); - ул. Высоцкого, 1в (школа № 112); - ул. Валентины Терешковой, 47 (школа № 30); - ул. Петровского, 51 (школа № 76); - ул. Кольцова, 25г (школа № 90); - ул. Туполева, 14 (школа № 115); - ул. Шутова, 37 (ТЦ «Галактика»); - ул. Радченко, 11 (школа № 83); - ул. Кирова, 90 («Фабрика игрушек») - ул. Кирова, 178 (ДДЮТ).

Куйбышевский район:

- ул. Панфилова, 86 (ДК им. Куйбышева).

Ленинский район:

- ул. Куйбышева, 31 (администрация Ленинского района); - пересечение пр. Ленинский и ул. Куприна (остановка общественного транспорта); - пгт Оленовка, ул. Чапаева, 144 (школа № 1 пгт Оленовка); - с. Андреевка, ул. Ленина, 25 (администрация с. Андреевка); - с. Доля, ул. Победы, 34-в (магазин в центре поселка Доля); - с. Любовка, ул. Гагарина, 66, (администрация с. Любовка).

Петровский район:

- ул. Дунаевского, 7 (горный лицей); - ул. Стаханова, 8 (школа № 114); - ул. Архитекторов, 2а (ДК Петровского); - с. Луганское, ул. Совхозная, 38 (школа); - пгт Александровка, ул. Ленина, 171 (школа).

Пролетарский район:

- ул. Большая Магистральная, 29а (ДК «Юбилейный»); - ул. Ельницкая, 1 (больница № 9); - ул. Филатова, 19а (ДК «20 лет Победы»); - ул. Щетинина, 6 (автостанция); - ул. Прожекторная, 15 (амбулатория ЦПМС № 11).

г. Моспино:

- ул. Пилягина, 2а (школа № 151); - ул. Кооперативная, 22 (администрация г. Моспино).

Напомним, с 18 февраля в ДНР организован массовый централизованный выезд населения в Россию. Об этом говорится в экстренном заявлении Главы Республики Дениса Пушилина.

В первую очередь, эвакуируют женщин, детей и людей пожилого возраста. Желающих укрыться от войны примут в Ростовской области Российской Федерации.

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