С 18 февраля в ДНР организован массовый централизованный выезд населения в Россию

Денис Пушилин Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин выступил с экстренным заявлением. Лидер государства обратился к жителям ДНР.

- Обращаюсь ко всем жителям нашего государства. Вооруженные силы Донецкой Народной Республики, имея опыт ведения военных действий, находятся в постоянной боевой готовности, полностью способны защитить гражданское население и инфраструктуру, - говорится Денис Владимирович. - Тем не менее при обстрелах противником населенных пунктов Республики могут подвергаться угрозе жизнь и здоровье наших граждан.

Поэтому с сегодняшнего дня, 18 февраля, организован массовый централизованный выезд населения в Российскую Федерацию.

- В первую очередь эвакуации подлежат женщины, дети и люди пожилого возраста, - говорит Глава ДНР. - Убедительная просьба: прислушаться и принять правильное решение. Временный выезд сохранит жизнь и здоровье вам и вашим близким.

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