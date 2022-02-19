«Народная милиция сдерживает противника ответным огнем»: В ДНР объявлена всеобщая мобилизация

С 18 февраля организован централизованный выезд мирных жителей в Российскую Федерацию. Фото: сайт Главы ДНР

19 февраля Глава ДНР Денис Пушилин подписал указ о всеобщей мобилизации.

- Призываю земляков, пребывающих в запасе, прибыть в военные комиссариаты. Обращаюсь ко всем мужчинам Республики, способным держать в руках оружие, встать на защиту своих семей, своих детей, жен, матерей. Совместными усилиями мы добьемся желанной и необходимой нам всем победы. Мы защитим Донбасс и всех русских людей, - заявил Денис Пушилин.

Глава Донецкой Народной Республики рассказал, что только за последние дни силами армии ДНР предотвращены несколько попыток терактов со стороны украинских спецслужб. В их числе - попытка подрыва емкости для хранения аммиака на горловском заводе «Стирол». Украинские диверсанты неоднократно пытались прорвать оборону и проникнуть вглубь Республики. В результате – понесли потери.

Тем временем, украинские боевики массированно обстреливают Зайцево, Гольмовский, Горловку, Веселое, поселок шахты «Трудовская», Старомихайловку, Еленовку, Сигнальное, Октябрь, Петровское, Новоласпу, Коминтерново, Саханку… По ДНР бьют минометами, гранатометами, противотанковыми ракетными комплексами, крупнокалиберными пулеметами, стрелковым оружием, ствольной артиллерией; стреляют из танков. Народная милиция сдерживает противника ответным огнем.

18 февраля начался централизованный выезд мирных жителей в Российскую Федерацию.

- Народная милиция, МЧС, МВД, экстренные службы готовы дать отпор Украине. По какому бы сценарию ни развивались события, мы сможем сдержать агрессию Киева, - сказал Глава ДНР.

В соседней ЛНР также объявлена всеобщая мобилизация. Мужчинам возрастом от 18 до 55 лет запрещено покидать Республику, в военкоматах работают комиссии по поставке на первоначальный воинский учет. Мобилизации подлежат мужчины 2005 года рождения и старших возрастов, не состоящих, но обязанных состоять на воинском учете.

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