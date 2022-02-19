Наличных нет! В Донецке новый квест – найди банкомат с деньгами

Эта очередь маленькая, но собралась она буквально за пять минут Фото: Ольга ГАЛЬСКАЯ

Помимо разговоров об эвакуации, сбора вещей, документов и лекарств, дончане столкнулись с новой проблемой - сложно снимать деньги с платежной карты.

Большинство банкоматов пусты и найти заправленный наличкой – еще та проблема!

19 марта, на второй день начала эвакуации и объявления властей о начале всеобщей мобилизации, жители «штурмовали» отделения банков. Большинство из них закрыты по случаю выходного дня.

Снять деньги с карты стало большой проблемой Фото: Ольга ГАЛЬСКАЯ

- Обошла центр города, потом район ж – д вокзала, пусто, - говорит медсестра Светлана Иваненко. – Пойду домой смотреть сериал, пока свет есть.

В районе железнодорожного вокзала два банкомата находятся напротив друг друга, через главную улицу Артема. Заметила картину – люди перебегали от одного к другому просто через оживленную проезжую часть, перелазили через ограждение, на сигналы водителей не обращали внимание.

Какой – то дедушка застрял в одном из банкоматов, очередь за ним выстроилась тут же. Но он снял последние две тысячи из своей пенсии, которая гораздо больше. На этом наличные закончились.

Дедушка в синей куртке стал последним обладателем двух тысяч из банкомата Фото: Ольга ГАЛЬСКАЯ

Люди с завистью смотрели на его руки, в которых он сжимал купюры. А дедушка не скрывал слез.

- Как мне уезжать без денег? – спросил он женщину, смотревшую на него сердобольным взглядом. – Не хочу быть нахлебником!

- Значит, оставайтесь! – Сказала женщина. – 2014, 2015 пережили, и тут выживем. На колени не поставят.

Дедушка не сильно внял совету, все так же сжимая купюры, двинулся своей дорогой.

Центральный Республиканский банк на невиданный доселе ажиотаж, отреагировал введением лимитов на снятие денег с карты.

- Правлением ЦРБ принято временное решение об установлении суточного лимита выдачи наличных денежных средств не более 10 000 российских рублей по одной платежной карте, - рассказали «КП» в банке.

Кстати, в супермаркетах платить картой ЦРБ можно без ограничений. По крайне мере пока.

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