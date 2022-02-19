Стал известен план наступления ВСУ: Киев намерен «зачистить» Донбасс за пять суток

Эдуард Басурин сообщил, что противник готов нанести удар и с неба Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

В оборонных ведомствах ДНР и ЛНР утверждают, что украинская агрессия против Республик Донбасса начнется в ближайшее время. Об этом свидетельствует План украинской наступательной операции, добытый агентурной разведкой Народной милиции ДНР. Он разработан украинским Генштабом и утвержден решением СНБО в начале февраля этого года.

- К наступательной операции ВСУ на Донбассе привлекаются практически все боеспособные соединения и воинские части. Для агрессии уже создана ударная группировка украинских войск, - заявил заместитель начальника Управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

По плану украинских стратегов, в назначенный день «Д» украинские боевики нанесут удар с неба. Объекты военного и гражданского назначения они планируют уничтожить не только реактивной и ствольной артиллерией, но и авиацией. По данным республиканской разведки, противник подготовил даже самолеты с вертолетами. Украинские боевики собираются не оставить камня на камне вглубь Республик до 15 километров.

Командование ВСУ решило разбомбить командные пункты Народной милиции, гражданских администраций, объекты энерго- и водообеспечения, места хранения тяжелого вооружения, определенные Минскими договоренностями. Власти незалежной рассчитывают захватить Донбасс не более чем за 5 дней.

В Управлении Народной милиции заявили, что военнослужащие ДНР готовы отразить агрессию Киева.

- Все воинские части Народной милиции приведены в состояние полной боевой готовности и приступили к отмобилизованию. Постоянно поддерживается взаимодействие с командованием Народной милиции Луганской республики. Планы противника разобьются об оборону защитников Республик. В случае украинской агрессии потери противника превысят масштабы провальных операций 2014-2015 годов, - подчеркнул Эдуард Александрович.

В 2014-2015 годах потери ВСУ убитыми и ранеными исчислялись тысячами. Самый крупный разгром украинских войск состоялся под Иловайском, где соединения ВСУ попали в «котел». Кроме того, большими потерями для украинских войск обернулись бои за Дебальцево и Донецкий аэропорт.

Между тем, ВСУ резко увеличили количество обстрелов и их интенсивность. Подразделения Народной милиции вынуждены постоянно подавлять огневые точки украинской армии. При этом активизировались украинские диверсанты, они совершили ряд терактов, в результате которых есть раненые и погибшие.

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