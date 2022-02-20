МГБ ДНР активно ловит диверсантов

В Донецке обезврежена группа украинских диверсантов, сообщает МГБ ДНР. Это произошло в субботу, 19 февраля.

Группа планировала подрывы электроподстанций, газопроводов и фильтровальных станций на территории Республики.

Спецназ МГБ блокировал диверсантов противника, но при попытке задержания они оказали вооруженное сопротивление. В ходе боя два бойца спецназа получили огнестрельные ранения.

Общая численность отряда диверсантов не сообщается.

Это далеко не первая диверсия, которая усилиями МГБ была пресечена на территории ДНР. Так, уже предпринималась попытка взорвать емкости с аммиаком в Горловке на крупнейшем в Европе химическом заводе «Стирол». В ходе завязавшегося боя был ранен охранник предприятия. А в Докучаевске был обнаружен схрон с оружием и взрывчаткой.

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