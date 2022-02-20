По ДНР за сутки выпущено более тысячи снарядов

Обстрелы со стороны ВСУ усилились. ФОТО: Штаб ООС

За истекшие сутки Представительство Донецкой Народной Республики в СЦКК сообщало о 82 нарушениях бессрочного режима прекращения огня со стороны ВСУ.

Из артиллерии, минометов, АГС обстреливали практически все направления: Горловское, Донецкое, Мариупольское.

Попадали в жилые дома в поселке Зайцево, шахты «Трудовская», контужен мужчина из Коминтерново. Так же обстреляли Васильевскую насосную станцию

Обстрелы ВСУ совершены в направлении населенных пунктов Доломитное, Зайцево, Горловка (пос. ш-ты им. Гагарина, пос. ш-ты 6/7), Железная Балка, Озеряновка, Широкая Балка, Васильевка, Верхнеторецкое, Веселое, Спартак, Донецк (ДКЗХИ, пос. ш-ты «Трудовская»), Александровка, Старомихайловка, Докучаевск, Коммунаровка, Стыла, Петровское, Новоласпа, Староласпа, Красный Октябрь, Белая Каменка, Григоровка, Сосновское, Таврическое, Дзержинское, Ленинское, Коминтерново, Саханка, Октябрь, Безыменное.

Общее количество примененных ВФУ боеприпасов – 1120 единиц.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Жители Привокзального района Донецка не спали этой ночью от минометного обстрела

Обстрел начался в два часа ночи (подробнее)