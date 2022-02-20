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Политика20 февраля 2022 8:36

При попытке прорыва ВСУ погибли два мирных жителя ЛНР

Украинская армия атаковала в районе села Пионерское
Авторы (2):
Никита МАКАРЕНКОВ
Павел ХАНАРИН
Павел ХАНАРИН
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ВСУ продолжают обстрелы (архивное фото)

ВСУ продолжают обстрелы (архивное фото)

Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В результате попытки прорыва вооруженных формирований Украины в районе села Пионерское погибли два мирных жителя. Об этом заявили в Управлении Народной милиции Луганской Народной Республики.

- По уточненным данным, в результате агрессии украинских боевиков в районе населенного пункта Пионерское погибли два мирных жителя, разрушения получили пять жилых домов, - говорится в заявлении.

В оборонном ведомстве рассказали, что на данный момент тела извлекают из-под завалов.

Ранее сообщалось, что в районе 5 утра 20 февраля боевики 79-й десантно-штурмовой бригады предприняли попытку атаковать позиции Народной милиции в районе населенного пункта Пионерское с форсированием реки Северский Донец.

В результате боестолкновения противник понес потери и отступил, - сообщили в Народной милиции ЛНР.

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