НМ ЛНР: Линия фронта после попытки прорыва ВСУ - не изменилась

Народная милиция отбила атаку (архивное фото)
Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ
После попытки прорыва вооруженных формирований Украины у села Пионерское в Луганской Народной Республике – линия фронта не изменилась. Об этом заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.
- Передовые позиции Народной милиции ЛНР эту атаку отразили, и противник вернулся на свои позиции. Линия фронта не изменилась, - заявил Филипоненко.
Ранее сообщалось, что в районе 5 утра 20 февраля боевики 79-й десантно-штурмовой бригады предприняли попытку атаковать позиции Народной милиции в районе населенного пункта Пионерское с форсированием реки Северский Донец при поддержке артиллерии.
В результате два мирных жителя погибли, разрушены пять домов.
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