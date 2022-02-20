НМ ЛНР: Линия фронта после попытки прорыва ВСУ - не изменилась

Народная милиция отбила атаку (архивное фото) Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

После попытки прорыва вооруженных формирований Украины у села Пионерское в Луганской Народной Республике – линия фронта не изменилась. Об этом заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

- Передовые позиции Народной милиции ЛНР эту атаку отразили, и противник вернулся на свои позиции. Линия фронта не изменилась, - заявил Филипоненко.

Ранее сообщалось, что в районе 5 утра 20 февраля боевики 79-й десантно-штурмовой бригады предприняли попытку атаковать позиции Народной милиции в районе населенного пункта Пионерское с форсированием реки Северский Донец при поддержке артиллерии.

В результате два мирных жителя погибли, разрушены пять домов.

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