Останки одного из жителей Пионерского, погибшего при попытке прорыва ВСУ, извлечены из-под обломков дома возле сгоревшей кровати

Погибшие в результате попытки прорыва вооруженных формирований Украины мирные жители села Пионерское, в момент обстрела, предположительно спали. Об этом сообщили в представительстве Луганской Народной Республики в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня.

- Офицеры представительства ЛНР в СЦКК после обследования места обстрела в Пионерском подтвердили гибель мирных жителей, - говорится в сообщении. - Останки одного из жителей извлечены из-под обломков дома возле сгоревшей кровати. Предположительно, хозяева дома спали во время обстрела.

Ранее сообщалось, что в районе 5 утра 20 февраля боевики 79-й десантно-штурмовой бригады предприняли попытку атаковать позиции Народной милиции в районе населенного пункта Пионерское с форсированием реки Северский Донец.

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