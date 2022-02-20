Данные разведки ДНР: Противник планирует проведение новых террористических атак

Атаки планируются как в отношении гражданской инфраструктуры, так и мирных жителей Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Вооруженные формирования и спецслужбы Украины планируют новые террористические атаки на территории Донецкой Народной Республики. Об этом заявил заместитель начальника Управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

- По данным нашей разведки, противник планирует проведение новых террористических атак, как в отношении гражданской инфраструктуры, так и мирных жителей. Призываем наших сограждан проявлять бдительность, - заявил он.

Эдуард Басурин отметил, что украинская сторона пытается посеять панику среди гражданского населения для расшатывания ситуации в Республике.

Ранее сообщалось, что с начала эскалации в Донецкой Народной Республике украинские боевики совершили пять диверсий, одна из которых на счету радикалов из «Правого сектора» (запрещенная в РФ организация).

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