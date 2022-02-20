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Политика20 февраля 2022 7:52

Басурин: Украинские боевики на этой неделе совершили на территории ДНР пять диверсий

Таким образом украинская сторона пытается посеять панику среди гражданского населения для расшатывания ситуации в Республике
Авторы (2):
Никита МАКАРЕНКОВ
Павел ХАНАРИН
Павел ХАНАРИН
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С начала эскалации Украина совершила в ДНР пять диверсий. Фото: Фейсбук

С начала эскалации Украина совершила в ДНР пять диверсий. Фото: Фейсбук

С начала эскалации в Донецкой Народной Республике украинские боевики совершили пять диверсий, одна из которых на счету радикалов из «Правого сектора» (запрещенная в РФ организация). Об этом заявил заместитель начальника Управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

- По данным нашей разведки, противник планирует проведение новых террористических атак, как в отношении гражданской инфраструктуры, так и мирных жителей. Призываем наших сограждан проявлять бдительность, - сказал он.

Басурин отметил, что таким образом украинская сторона пытается посеять панику среди гражданского населения для расшатывания ситуации в Республике.

- В свою очередь, официально заявляю, что Народная милиция и все силовые структуры Донецкой Народной Республики несут круглосуточное дежурство и готовы дать соразмеряемый ответ на агрессию украинских боевиков, - подчеркнул замначальника УНМ ДНР.

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