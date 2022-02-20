Известный командир ополчения Виталий Киселев: Украинцы не хотят воевать за интересы НАТО, не случайно при наступлении ВСУ в Донбассе нацбатам отведена роль заградотрядов

Чтобы не допустить дезертирства солдат ВСУ во время наступления в Донбассе создаются заградотряды из националистических батальонов. Фото: Пресс-центр штаба «ООС»

Известный командир ополчения, полковник Народной милиции ЛНР в запасе Виталий Киселев, который ведет проект «Путь Визенталь», рассказал «Комсомолке», что простым украинцам в отличие от их правителей совершенно не нужна война с Россией, к которой «незалежную» подталкивают США и их союзники.

- А спросили Зеленский с Ермаком у самих украинцев, готовы ли они умирать за интересы Запада в то время, как сами страны НАТО не будут участвовать в боевых действиях? – говорит Виталий Киселев.

Он считает, что если провести среди мирных жителей «незалежной» и военнослужащих ВСУ объективный опрос с конкретным вопросом: «Готовы ли вы воевать с Россией за интересы США и НАТО до последней капли крови своей и близких?», то отрицательные результаты стали бы холодным душем для многих политиков. Видимо, в Офисе президента Украины это хорошо понимают. Не случайно перед наступлением ВСУ в Донбассе создают заградотряды из националистических батальонов, в массовом порядке заготавливают гробы, организовывают концлагеря для недовольных мирных жителей.

ОПЯТЬ ПОЙДУТ НА ИЛОВАЙСК

- Агентурная разведка Народной милиции ДНР добыла план украинской наступательной операции против республик Донбасса. В частности, на южном направлении будет использована 53-я механизированная бригада. Она должна взять Иловайск, где в 2014-м оказались в «котле» тысячи военнослужащих ВСУ. Сейчас, чтобы не допустить дезертирства солдат этой бригады, задачи заградотряда поручено выполнять радикалам из националистического батальона «Айдар» (запрещенная в РФ организация. – Авт.), – сообщает известный командир ополчения.

Тем временем, в тылу (в частности, в Бердянске) украинские военные уже разгружают свежеструганные гробы. А в Запорожье готовят морги.

- Директор местной облбольницы Виктор Шишка отчитался губернатору Запорожской области Александру Старуху о готовности стационарных и реабилитационных отделений к приему погибших и раненых ВСУшников, - подчеркивает Виталий Киселев.

Он обращает внимание на реквизиты попавшего в его распоряжение письма. Шишка отвечает на запрос Старуха аж 11 января.

Письмо о готовности стационарных и реабилитационных отделений к приему погибших и раненых ВСУшников. Фото: Скриншот видео ГТРК ЛНР

- Получается, что Украина полтора месяца назад готовились наступать на республики Донбасса, - делает выводы известный командир ополчения и добавляет. - А следующая информация, мягко говоря, нас шокировала.

НА ЗАПАДНОЙ УКРАИНЕ ПОДГОТОВИЛИ ТРИ КОНЦЛАГЕРЯ

В ЛНР от источников в штабе оперативного командования «Запад» попал документ за подписью тыловика подполковника Андрея Сукнацкого из Ровно, который сейчас проходит службу в так называемой зоне «ООС» в Донбассе. В нем Сукнацкий отчитывается, что под прикрытием легенды об учениях командиры трех бригад сформировали три пункта приема военнопленных (читайте – концлагеря). На окраине городка Киверцы Волынской области, возле городка Костополь Ровенской области и рядом с райцентром Коростень Житомирской области.

Письмо о создании концлагерей. Фото: Скриншот видео ГТРК ЛНР

- А что, укровойска собираются брать много пленных? В «оборонительной», как они говорят, операции? – задает вопросы Виталий Киселев.

Он считает, что на самом деле концлагери создаются для мирных жителей.

- Для тех, кто не сможет больше платить по грабительским тарифам и пойдет на митинги. Кто устал слышать вокруг чужую и чуждую мову, кто хочет говорить на родном языке и чтить память настоящих героев, а не бандеровцев. Для тех, кто просто имеет наглость трудиться и зарабатывать на хлеб себе и своим детям, а не скакать по улицам, замотавшись в сине-желтые тряпки. Для них все это готовят националисты и их хозяева. Придет время – спросим с них и за это, - предупреждает известный командир ополчения.

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