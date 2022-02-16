В подразделениях ВСУ на передовой в Донбассе не хватает до 40 процентов личного состава. Фото: МОУ

Известный командир ополчения, полковник Народной милиции ЛНР в запасе Виталий Киселев, который ведет проект «Путь Визенталь», рассказал «Комсомолке», что пока украинцы массово покидают страну в ожидании мнимого «вторжения» России, в «незалежную» слетается все больше наемников - «диких гусей».

- И они даже не прячутся. Например, на Светлодарской дуге под Дебальцево на позициях 30-й механизированной бригады, которой командует Иван Гараз, замечена полосатая тряпка Соединенных Штатов Америки. Есть даже видео, где она болтается рядом с тряпкой украинской. И это не личная инициатива комбрига и его подчиненных. Просто к ним прибыли американские наемники, которые традиционно поспешили обозначить себя - вывесили флаг США на позициях, которые занимали удравшие солдаты 30-й бригады, - рассказал Виталий Киселев.

Он отметил, что американцы прибыли не на усиление, а на подкрепление бригады Гараза. В ней уже практически не осталось пригодного личного состава. Укомплектованность – всего 60% от штата.

- Разбегаются, понимаете ли. Жуткий некомплект в окопах пытаются закрывать за счет «диких гусей» и различным тыловым «неликвидом», - сообщает известный командир ополчения.

Например, в третьем батальоне, который находится на позициях в районе Мироновского, в качестве пополнения недавно получили пятерых музыкантов из бригадного оркестра. Но и они быстренько разорвали свои контракты и «смотали удочки».

- Поехали покорять улицы Вены и поля Люблинского воеводства, - иронизирует Виталий Киселев.

Такие же дела сейчас и в других украинских бригадах в Донбассе. Особенно сложно с офицерами – вакантна каждая третья должность.

- Просто офицеры чуть пограмотней и видят со своих колоколен чуть подальше. Поэтому решили, что лучше сортировать лук в польском бараке, чем гнить в земле Донбасса, - подчеркивает известный командир ополчения.

Абсолютными же лидерами по некомплекту являются украинские морские пехотинцы из 36-й бригады. У них имеется только 58% положенных по штату единиц личного состава.

- В связи с этим всем у меня вопрос: а Зеленский знал об этом, когда говорил о формировании двадцати новых бригад? Или он их перепутал со строительными? – интересуется Виталий Киселев.

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