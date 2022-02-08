Известный командир ополчения Виталий Киселев: До украинцев дошло, что их готовят в качестве спичек для мирового пожара. Поэтому бегут из «незалежной» семьями

Ажиотаж вокруг подготовки населения Украины к отражению мнимой «агрессии» России вызвал обратный эффект. Фото: МОУ

Известный командир ополчения, полковник Народной милиции ЛНР в запасе Виталий Киселев, который ведет проект «Путь Визенталь», рассказал «Комсомолке», что шумиха вокруг надуманного «второжения» России на Украину оборачивается массовым бегством из «незалежной» мирных жителей и военных.

- До украинцев дошло, что их готовят в качестве спичек для мирового пожара. Поэтому бегут из «незалежной» семьями. Уже не только богачи и топ-политики, но и чиновники среднего звена, офицеры и даже сержанты и рядовые. Они просто не возвращаются из отпусков. А «бобики» из Военной службы правопорядка никак не могут их найти. Ни самостоятельно, ни с помощью бывших военкоматов, - подчеркивает Виталий Киселев.

По адресам регистрации и проживания дезертиров нет, а родственники просто не отвечают на звонки или не открывают двери. И с каждым днем таких «невозвращенцев» становится все больше. И при этом президент Владимир Зеленский говорит о дополнительных ста тысячах ВСУшников и двадцати бригадах.

- Очевидно, передоз у шута не за горами, – иронизирует известный командир ополчения. - Власти Украины, конечно, пытаются выкрутиться за счет так называемой «территориальной обороны». Но мы уже неоднократно говорили, что далеко не все в «незалежной» готовы не то, что служить там, но даже терпеть у себя этих «постояльцев». Даже в такой цитадели бандеровцев, как Тернопольская область.

Сотрудникам проекта «Путь Визенталь» передали перечень мест дислокации штабов всех бригад и батальонов «территориальной обороны». Удивило малое количество позиций в этом документе. Оказалось в нем указаны реально существующие структуры, а не те, о которых докладывают Зеленскому.

И это подтверждают сами же украинцы. Недавно в Киеве они организовали подобие учений, на которые массово пригласили западные медиа. И после оказалось, что журналистов на мероприятии было больше, чем самих «тероборонцев».

- Кстати, о качестве этой «теробороны» и ее реальном предназначении. Нас совершенно не обманывают все эти фото с фанерными автоматами. Как и рассказы о пехотной подготовке пенсионеров, домохозяек и алкоголиков. Для реальной территориальной обороны все эти навыки ни к чему. Соответственно, и боевая ценность этих подразделений – минус ноль целых пять десятых. Собственно, поэтому и тренируются без патронов и с фанерой.

Но если этих «тероборонцев» переодеть в чужую форму, дать им оружие и заставить под якобы «случайную» камеру прочесать какой-нибудь поселок – вполне можно стряпать историю о том, как злые «сепаратисты» и русские напали на бедных украинцев, - отмечает Виталий Киселев.

Он сообщает, что такие репортажи уже снимаются при поддержке 74-го Центра информационно-психологических операций ВСУ. Работа идет полным ходом, количество отснятых дублей перевалило за десятки.

Тем временем соседи «незалежной» тоже готовятся противостоять «российской агрессии» – принимать беженцев. Польша, например, ожидает сразу миллион украинцев. Румыния тоже готовит места под лагеря. А Чехия собирает своих полицейских для отправки в Словакию – сдерживать напор беженцев.

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