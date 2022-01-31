Известный командир ополчения Виталий Киселев: Украинским военным надо следить за своими командирами, которые реально собираются бросить подчиненных в атаку и сбежать

Штурмовые группы с американским и британским вооружением готовятся к наступлению в Донбассе. Фото: МОУ

Известный командир ополчения, полковник Народной милиции ЛНР в запасе Виталий Киселев, который ведет проект «Путь Визенталь», рассказал «Комсомолке», как ВСУ с помощью США и Великобритании активно готовятся к наступлению в Донбассе.

- Украинские националисты решили покончить с собой раз и навсегда в угоду своим хозяевам, - заявил Виталий Киселев.

По данным разведки республик Донбасса ВСУ продолжают стягивать к линии фронта боевую технику, заправлять ее горючим и пополнять боекомплект. Организовывают полевые склады ракетно-артиллерийского вооружения с выкладкой боеприпасов на грунт – с расчетом на хранение там в течение нескольких суток.

Вербуют добровольцев-нацистов по городам и весям. Экстренно освобождают госпитали, выгоняя всех долечиваться непосредственно в подразделениях. А чтоб не жаловались – у всех поголовно изымаются мобильные телефоны. Передвижения техники и снабженцев – только ночью и по проселочным дорогам.

ГЕНЕРАЛЫ УЖЕ ПРИДУМАЛИ, КУДА ДРАПАТЬ

- Хотя толку от такой маскировки – ноль. Иначе – откуда бы мы все это знали? Поэтому большой любитель устриц с шампанским и долларовый мультимиллионер главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный может ехать на рекогносцировку хоть со всем штабом, хоть переодетый в юбку – без разницы. Уж лучше бы генерал логистику собственного драпа проработал, - советует известный командир ополчения.

Он считает, что ровно тем же самым следует заняться и командующему «операцией объединенных сил» («ООС») в Донбассе Александру Павлюку.

- Хотя, судя по его последнему интервью, свое отступление этот гражданин, видимо, уже подготовил. Грозится «растерзать русских голыми руками». Наверное, думает: передам приказ, а сам – якобы в войска проверять исполнение. На самом деле – в аэропорт и на самолет, - предполагает Виталий Киселев.

Что характерно - на днях в 93-й механизированной бригаде ВСУ появился новый главарь. Вместо полковника Дмитрия Брижинского, нажившего себе на должности пару десятков миллионов гривен, соединением стал командовать его бывший заместитель полковник Руслан Шевчук.

Дмитрий Брижинский (справа) передал командование 93-й бригадой Руслану Шевчуку. Фото: facebook.com/93OMBr

- По сути – такой же палач и казнокрад, только более бедный и оттого наглый. Кстати, он прекрасно понимает перспективы бригады и свои лично. Поэтому люто завидует бывшему шефу, у которого теперь шансов слинять стало немного больше, - подчеркивает известный командир ополчения и делает вывод. - Украинским военным надо следить за этими своими командирами, которые реально собираются бросить подчиненных в атаку – и сбежать. Не для того они свои миллионы копили и виллы в Британии покупали.

ВООРУЖЕНИЕ ДЛЯ ШТУРМОВЫХ ГРУПП

В «незалежной» ряд посольств НАТОвских стран уже начали эвакуацию. Остались только те, кому бежать пока рано.

- Кукловоды с дипломатическими паспортами Британии и США еще не втянули Украину в провокацию, не бросили остатки некогда процветающей страны в мясорубку. Они просто ждут удобного момента. Для себя удобного, - говорит Виталий Киселев.

Янки с британцами четко идут к своей цели. Продолжают накачивать «незалежную» оружием. Вашингтон вот еще «Джавелинов» подкинул, другие вооружения и боеприпасы. В частности, ручные одноразовые гранатометы SMAW-D, предназначенные для уничтожения блиндажей и бункеров. Они действуют по принципу фугасных бронебойных снарядов. В стене образуется брешь диаметром около 60 сантиметров, а внутрь помещения влетает огромное количество высокоскоростных обломков, уничтожающих на своем пути все живое.

Фактически это штурмовое оружие для наступления. Как и привезенные из Великобритании более тысячи переносных противотанковых комплексов (ПТРК) одноразового действия NLAW. Запуск ракеты осуществляется с плеча. Как и «Джавелин» может поражать танк сверху. В отличие от полноценных ПТРК это средство малого радиуса действия – до 800 метров. Очень удобно для применения в городских условиях.

Для обучения украинских военных новым вооружениям в «незалежной» остаются иностранные военные инструкторы. И даже прибывают новые.

25 января в 93-й мехбригаде встречали представителей учебной миссии «Орбитал». Комбриг Руслан Шевчук обсудил с британцами ключевые моменты подготовки. Иностранные инструкторы осмотрели будущие учебные места, военный полигон и дали необходимые предложения.

В 93-ю бригаду «пожаловали в гости» английские инструкторы учебной миссии «Орбитал». Фото: facebook.com/93OMBr

А до этого спецы «Орбитал» занимались подготовкой подразделений 80-й десантно-штурмовой бригады. Это соединение, по данным разведки Народной милиции ДНР, командование ВСУ планирует в ближайшее время перебросить в Донбасс. Вместе с 72-й механизированной и 10-й горно-штурмовой бригадами. Они считаются наиболее боеготовыми в украинской армии и способными провести наступательные действия.

Следом может отправиться и 93-я бригада, военнослужащие которой уже освоили применение в Донбассе турецких беспилотников «Байрактар».

- Вот немцы в отличие от американцев и британцев поступили куда практичнее. Они сразу прислали военно-полевой госпиталь с крематорием и еще пять тысяч касок пообещали. Они просто помнят: как это – воевать с русскими, - подчеркивает известный командир ополчения.

ГОСДЕП ГАДАЕТ НА КОФЕЙНОЙ ГУЩЕ

Тем временем, западные медиа уже готовы горько оплакивать «страшную и безвременную гибель» украинцев. Правда, с репортажами придется подождать.

- Как заявили в Госдепе США, русские перенесли свое «вторжение» на Украину на середину февраля. Погода, видите ли, мешает. Хотя раньше, напомню, планировали на декабрь-январь. А еще раньше – на прошлую весну. Хотя и середина февраля – дата тоже не окончательная. Мол, Россия не хочет Китаю с Олимпиадой мешать. Поэтому, конец февраля – начало марта. Точно-точно. Госдеп не даст соврать, - иронизирует Виталий Киселев.

Он обращает внимание, что в России категорически опровергают заявления американцев. Но, видимо, США и Великобритания уже решили для себя, что войне на Украине быть. И если Россия не станет наступать, то это сделают ВСУ в Донбассе.

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