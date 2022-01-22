Известный командир ополчения Виталий Киселев: Напрасно Зеленский и его банда пугают нас какой-то «территориальной обороной»

Украина под видом так называемого «национального сопротивления» готовит диверсионно-террористическую сеть. Фото: МОУ

Известный командир ополчения, полковник Народной милиции ЛНР в запасе Виталий Киселев, который ведет проект «Путь Визенталь», рассказал «Комсомолке», что решение украинских властей о создании бригад «территориальной обороной» потерпит крах.

Напомним, на Украине планируют сформировать 25 бригад Сил территориальной обороны, которые объединят более 150 батальонов - всего более 130 тысяч человек.

- Напрасно Зеленский и его банда пугают нас какой-то «территориальной обороной». Выбивают под это дело у хозяев средства и оружие. Инструкторов приглашают. Обещают «кровавую баню». Фактически признаются, что под видом так называемого «национального сопротивления» готовят на территории «незалежной» свою диверсионно-террористическую сеть. Но мы не боимся, - подчеркивает Виталий Киселев, и объясняет почему.

Во-первых, ведущий проекта «Путь Визенталь» уже неоднократно говорил, что у них списки из украинских военкоматов и строевых частей бригад ВСУ обновляются практически в режиме реального времени. С ФИО, домашними адресами, составами семьи, родственными связями, наградными листами и служебными характеристиками.

- Поэтому – от нас не скроешься. Кстати, именно поэтому набор в эти бригады теробороны практически провален – пять тысяч желающих на всю страну. Причем, качество этого «материала» - уровня румынского ополчения. По нашим сведениям, записались туда только члены личных банд комбригов и трусливые нацисты, которые хотят таким образом «отмазаться» от мобилизации. Остальные – бегут от такого «счастья» куда глаза глядят, - отмечает известный командир ополчения.

Во-вторых, есть богатейший опыт борьбы с нацистскими бандами после Великой Отечественной войны. Тех тоже «поддерживал» Запад: оружием, пропагандой. Не помогло ничего. А сейчас уже у республик Донбасса есть опыт борьбы с нынешними украинскими нацистами.

- Поэтому – справимся. В том числе и потому, что русские – это мир, безопасность, развитие и благополучие. Всегда и везде. Независимо от национальности, пола и конфессии. Проще говоря, ваши же земляки вас всех и сдадут. Чтобы не мешали спокойно жить. Украинские нацисты – это раковая опухоль на землях русских Новороссии, Малороссии, Подолья и Полесья, Червонной Руси и русинского Закарпатья, - обращает внимание Виталий Киселев.

Кстати, первые ласточки уже есть. В Тернополькой области в селе Великий Глубочек жители выгнали взашей «воякив» 105-й бригады теробороны. А в соседних Ступках погнали старыми тряпками штаб этого «соединения».

В-третьих, только за последние сутки авторский проект «Путь Визенталь – Антинацист» посмотрели более восьмисот человек из США. Это города Чикаго, Нью-Йорк, Новый Орлеан, Хьюстон, Даллас. В Германии проект посмотрели более тысячи жителей Штутгарта, Кельна, Мюнхена, Киля, Аахена.

- Вот так – мест для бегства украинских нацистов все меньше и меньше, – делает вывод известный командир ополчения.

И напоминает, что осознание преступности деяния и одновременное продолжение его, усугубляет вину. Делает возмездие более суровым. Избежать этого можно только искренним раскаянием и деятельным сотрудничеством.

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