Известный командир ополчения Виталий Киселев: Киев корежит оттого, что основные мировые игроки обсуждают судьбу Украины без «незалежной»

Во время переговоров России с США и НАТО украинские военные нарастили обстрелы по всей линии фронта. Фото: МОУ

Известный командир ополчения, полковник Народной милиции ЛНР в запасе Виталий Киселев, который ведет проект «Путь Визенталь», рассказал «Комсомолке», как вели себя власти Украины на фоне переговоров России с США и НАТО. И чем все может в конечном итоге закончиться.

- Киев корежит оттого, что основные мировые игроки обсуждают судьбу Украины без «незалежной». Причем, обсуждают как некий залежалый и порченый товар. Недавно считавшие себя пупом земли, укронацисты никак не могут вынести такого пренебрежения. Поэтому стараются любыми способами привлечь к себе внимание. Чтобы с ними поговорили. Чтобы одернули. Пригрозили. Чтобы хоть на мгновение вновь дали почувствовать себя важными и нужными, - говорит Виталий Киселев.

Поэтому вновь заговорили украинские пушки и минометы. Вновь сыпется вал снарядов и мин на города и поселки Донбасса. Вновь у стариков, женщин и детей сжимаются сердца от страха за жизнь. Вечером 12 января бандиты из 57-й бригады ВСУ, которой командует Анатолий Мишанчук, дважды обстреляли поселок Донецкий, выпустив восемь 120-мм мин и десять гранат из АГС. Били с позиций в районе поселка Новотошковский. Несколько мин упали рядом с многоквартирным домом №44 по улице Фурманова. Как итог – разрушенная хозпостройка и выбитые стекла.

Обстрелы из минометов жилых домов этого поселка повторились на следующий день. Под огонь также попали Желобок и Красный Яр, последний - это почти пригород Луганска. 14 января в ЛНР сообщили о гибели защитника Республики в районе Донецкого.

- Не обольщайтесь тем, что мы называем имена только ваших главарей. Ответственность за обстрелы несут все участники ваших бандформирований: от верховного главнокомандующего до последнего рядового. Я уже неоднократно говорил: списки – не проблема. Они у нас давно имеются. И регулярно обновляются, - отмечает известный командир ополчения.

Он предупреждает, что придет время, и обязательно в ЛНР и ДНР «дойдут до каждого».

- Первыми до вас доберутся мои боевые товарищи из передовых частей. Среди которых много тех, у кого вы убили родных и близких, разрушили их дома. И они будут не милосердными, а справедливыми, - подчеркивает Виталий Киселев.

Ровно то же касается и прочих «свидомых», которые давали деньги «на АТО», обслуживали нацистский режим в качестве полицая, чиновника или пропагандиста.

- Вы поддерживаете и распространяете это зло. А значит, несете равную долю вины. Не просите о пощаде. Не будет. Совет: бегите уже сейчас. Тем, кто поближе к американским военным объектам – киевлянам, львовянам и прочим – нужно уже сейчас подготовить доллары из расчета минимум две тысячи на человека. Именно столько затребовали янки со своих прихвостней при эвакуации из Афганистана. Есть деньги – есть место. Нет денег – оставайся. Поэтому и цеплялись за шасси, и срывались в бездну, - напоминает известный командир ополчения.

Он отмечает, что на янки надежды нет. Все их громкие заявления – это всего лишь попытка скрыть бессилие и потянуть время. Они растеряны: никогда еще это поколение управляющей западом верхушки не сталкивалось с таким поведением русских. Жестким, выверенным и не допускающим кривотолков.

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