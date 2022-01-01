Известный командир ополчения Виталий Киселев: Напрасно Украина надеется, что Турция поддержит ВСУ в Донбассе, перебросив 35-40 тысяч солдат и офицеров

В случае большой войны в Донбассе министр обороны Украины Алексей Резников (слева) и главком ВСУ Валерий Зулужный вряд ли дождутся обещанных им тысяч янычар. Фото: ГШ ВСУ

Известный командир ополчения, полковник Народной милиции ЛНР в запасе Виталий Киселев, который ведет проект «Путь Визенталь», рассказал «Комсомолке», что напрасно Киев возлагает большие надежды на еще одного своего якобы союзника – Турцию.

На Украине уже начали производство ударных беспилотников «Байрактар». А турецкие информагентства заявляют, что турецкая армия якобы может поддержать ВСУ в конфликте в Донбассе, перебросив 35-40 тысяч солдат и офицеров. Что, мол, несмотря на очень тесные связи с Москвой Анкара окажет огромную помощь Киеву.

- Ну что я могу сказать: верьте, украинцы. Верьте: турки вас не обманут. Спросите хоть у сирийских туркоманов, которые до сих пор живы только потому, что сидят относительно смирно. Или вспомните пламенные обещания ваших хозяев из Вашингтона, Лондона и Брюсселя. Те ведь тоже обещали быть с вами в одном строю. Мысленно. Но это же ничего не меняет, правда? – подчеркнул Виталий Киселев.

А «Байрактары»… Свои сливки с этого проекта Эрдоган уже снял. Поэтому можно спокойно продать производство воздушных мишеней Украине, а самому – сосредоточиться на обеспечении бесперебойной работы «Турецкого потока». Сейчас для него – золотое время.

Но вернемся к западным хозяевам «незалежной».

- Который год мы повторяем – все проблемы Киева оттого, что связались с англосаксами. Для которых русофобия и нацизм – часть их культурного кода. Это США и Британия взрастили идею и идеологию нацизма. Это они использовали и используют до сих пор нацистских военных преступников против неугодных им государств и народов. В основном, против СССР, а теперь России, - отметил известный командир ополчения.

Это они забрасывали в СССР десятками диверсантов из числа бандеровцев, мельниковцев и прочей нацистской сволочи. Они организовали из этого отребья эмигрантские центры, которые сначала вели подрывную войну против СССР, а с его развалом – оседлали и возглавили местные элиты большинства осколков великого государства.

В основе идеологии многих бывших советских республик лежат мифы и измышления нацистских военных преступников, которых там объявили национальными героями. Особенно людоедским получился украинский режим. Именно это сделало возможным массовые убийства людей в Одессе, Мариуполе, Харькове, а потом уже и в Донбассе.

- Спросите, к чему я это всё? А к тому, что в который раз только США и Украина проголосовали против резолюции ООН о борьбе с реабилитацией нацизма. Потому, что первые – владелец современного нацизма, а вторая – наиболее насыщенный им продукт. Но и тот, и другой рано или поздно отправятся на свалку истории, - делает выводы Виталий Киселев.

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