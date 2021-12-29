Известный командир ополчения Виталий Киселев: «Байрактары» - никакое это не чудо-оружие

Киев очень надеется, что применение «Байрактаров» позволит выиграть войну в Донбассе. Фото: МОУ

Известный командир ополчения, полковник Народной милиции ЛНР в запасе Виталий Киселев, который ведет проект «Путь Визенталь», рассказал «Комсомолке», что Украина не получит ожидаемого эффекта от применения в Донбассе турецких беспилотников «Байрактар».

Сейчас в незалежной находятся сотрудники турецкой частной военной компании (ЧВК) SADAT, которые занимаются обучением украинцев управлению беспилотниками «Байрактар». Киев очень надеется, что применение этих «птичек» позволит выиграть войну в Донбассе.

- Вынужден огорчить украинских военных. Не только вы изучали опыт войны в Нагорном Карабахе. Мы тоже весьма продуктивно и плодотворно общались с нашими коллегами там и тоже сделали выводы. Плюс наши источники в ваших штабах, включая генеральный. Так что имеем представление, что вы там готовите. Это я к тому, чтобы потом не удивлялись, почему ваши игрушки не дают ожидаемого эффекта, - предупредил Виталий Киселев.

Он также обратил внимание на мечтания генералов ВСУ победить «Байрактарами» и «Анками» Россию. И напомнил о таком зенитном комплексе ближнего действия, как «Панцирь–С1». В Сирии и Ливии эти ЗРК уничтожили более сорока турецких «птичек».

- Так что никакое это не «вундерваффе» (чудо-оружие. – Авт.). Так, помеха, - отметил известный командир ополчения.

Кроме того, у российской армии уже появился и охотник за такого типа «птичками» - ударный беспилотный авиационный комплекс «Орион». На днях он в Крыму успешно обнаружил, опознал, взял на сопровождение и уничтожил беспилотник-мишень вертолетного типа. На Западе российский БПЛА уже прозвали «убийцей дронов».

- А ведь мы предупреждали украинцев, что век «Байрактаров» окажется недолог. И на это чудище нашлась русская дубинка, - подчеркнул Виталий Киселев.

Теперь о беспилотниках американских, которые переданы Вашингтоном Киеву для продолжения войны в Донбассе. Речь идет о БПЛА RQ-11 Raven («Ворон»). Небольшая такая «птичка» разведывательного типа.

- Очень скоро в украинской армии их не останется вовсе. И не потому, что мы посбиваем. Все гораздо проще. Украина и не собирается их использовать против республик. Просто это – товар, на который у Зеленского уже есть покупатель.

По разведданным из Генштаба ВСУ «некоторые теплые страны» готовы приобрести у Киева всех его «ворон».

- При этом деньги от продажи можно будет присвоить полностью, списав беспилотники, как потерянные во время боевых действий в Донбассе, - сообщил известный командир ополчения.

Изъятие RQ-11 Raven из частей пройдет совершенно безболезненно, поскольку по указанию главкома ВСУ Валерия Залужного уже ведется работа по их дискредитации среди украинских военных как устаревших и ненадежных.

- Мол, реагируют даже на микроволновку. Кстати, Украина уже отказалась от использования RQ-11 Raven непосредственно на линии соприкосновения. А Залужный после продажи обязательно попросит у США или Великобритании более современные беспилотники, - не сомневается Виталий Киселев.

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