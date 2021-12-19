Известный командир ополчения Виталий Киселев: Пока Запад и Киев пугают своих обывателей «российской агрессией» украинские военные в Донбассе занимаются кражами, грабежом и мародерством

Украинские военные в поисках «сепаратистов» «кошмарят» мирных жителей Донбасса. Фото: ОПУ

Известный командир ополчения, полковник Народной милиции ЛНР в запасе Виталий Киселев, который ведет проект «Путь Визенталь», рассказал «Комсомолке», что пока Запад и Киев пугают своих обывателей «российской агрессией» украинские военные в Донбассе занимаются привычным для себя делом: кражами, грабежом и мародерством.

- В Станице Луганской десантники 79-й бригады Александра Луценко занимают закрытые хозяевами дома, без зазрения совести пользуясь всем имуществом владельцев, а также газом и электричеством. Соседи и родственники потерпевших пытались пару раз призвать боевиков найти себе другое, законное жилье. Но дело закончилось для них несколькими выбитыми зубами и кровоподтеками от прикладов. И мы уже работаем над установлением личностей этих бандитов, - сообщил Виталий Киселев.

Он обратил внимание на заявление экс-секретаря СНБО Александра Турчинова о том, что у ВСУ жуткий дефицит топлива. Мол, обеспеченность составляет около двадцати процентов, а зимнего дизтоплива и вовсе нет.

- Конечно, нет. Его же «тырят» все, кому не лень. В той же 79-й бригаде часть украденного меняют на доски, брус и кругляк для строительства блиндажей, ДЗОТов и землянок. Сливают из баков и везут на лесопилку в Валуйском – предпринимателю Александру Стороженко. Тот, разумеется, берет с наваром, - отметил известный командир ополчения.

Он отметил, что с лесом на подконтрольном ВСУ берегу Северского Донца беда. За время оккупации украинские военные и их прихлебатели вырубили почти все подчистую. От былых лесополос, задерживавших суховеи, остались одни воспоминания.

Вообще в Валуйском дела обстоят – хуже некуда. Мало жителям бесчинств десантников Луценко, так в конце ноября туда еще заехали боевики «Правого сектора» (запрещенная в РФ организация).

- Радикалы сразу же начали терроризировать местных, устраивая им «фильтрацию» и «поиск сепаров». А еще организовали системный грабеж. От него страдают не только рядовые жители и предприниматели. «Правосеки» обложили данью даже государственные учреждения. Кто-то им должен поставлять продукты, кто-то – горючее, запчасти. Часто просто заезжают в магазины и берут все, на что глаз упадет – от водки до мыла и станков для бритья, – подчеркнул Виталий Киселев.

А в Меловском районе пошли еще дальше. Там украли десятки километров контактного провода и разбили силовой трансформатор. Речь идет об участке железной дороги в районе станции «Зориновка». Раньше там проходила электрифицированная железнодорожная ветка из Москвы на Краснодар, но после угроз националистов останавливать поезда Россия сделала объезд по своей территории. После этого пути и станция простаивали.

- Местный фермер Сергей Шпак и владелец пункта приема цветмета в Зориновке Сергей Передерий договорились о краже века с представителем СБУ. А именно с Алексеем Журиловым - начальником отдела ГО «К» третьего управления главка СБУ в Луганской и Донецкой областях, - сообщил известный командир ополчения.

Журилов обеспечивал общее прикрытие кражи, а Шпак и Передерий наняли рабочих, которые срезали контактный провод от Зориновки до практически российской Гартмашовки. В общей сложности эти мародеры сняли 36 километров тролли общим весом 22 тоны. А заодно – разграбили два силовых трансформатора станции «Зориновка», откуда извлекли 22 тонны медного провода. Весь металл отвезли на пункт приема Передерия. После реализации выручка составила 580 тысяч долларов.

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