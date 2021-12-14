Известный командир ополчения Виталий Киселев: На юге Донбасса украинские военные из 128-й бригады «засветили» французский гранатомет, которым можно пробивать до двух метров бетона

Украинские военные регулярно обстреливают позиции защитников ДНР из гранатометов. Фото: ФБ/80 бригада ВСУ

Известный командир ополчения, полковник Народной милиции ЛНР в запасе Виталий Киселев, который ведет проект «Путь Визенталь», рассказал «Комсомолке», что в Донбассе замечены на только турецкие беспилотники «Байрактар» и американские противотанковые комплексы «Джавелин», но и французские гранатометы, обладающие большой пробивной мощностью. Их можно использовать в наступлении, при штурме укрепленных позиций.

- Персональный привет Владимиру Муржаку – боевику 128-й горно-штурмовой бригады Олега Гончарука. Благодаря тупости этого Муржака весь мир в очередной раз убедился, что украинские военные не только не придерживаются перемирия в Донбассе. А еще в том, что западные гаранты Минского процесса (в частности, Франция) могут оснащать ВСУ наступательным вооружением, - заявил Виталий Киселев.

Военнослужащие 128-й бригады случайно «засветили» французский ручной противотанковый гранатомет «APILAS». Видео было опубликовано в популярной соцсети. В ролике показано, как украинские военные ведут огонь из гранатомета РПГ-18 на линии соприкосновения в Донбассе (если конкретно – в степях под Мариуполем). В кадре видны нарукавные нашивки «горных» пехотинцев 128-й бригады ВСУ. При этом среди отстрелянных тубусов замечен французский гранатомет «APILAS».

Этот РПГ предназначен для разрушения укреплений и укрытий, а также для поражения бронированной техники. Прицельная дальность до 600 метров (с компьютеризированным прицелом), пробиваемость до 720 мм брони и до 2 метров бетона.

Скриншот попавшего в ролик французского гранатомета и его «официальный» вид. Фото: Скриншот видео ГТРК ЛНР

- В ролике о «противостоянии сепарам» даже традиционный вой про Бандеру наложен в качестве саундтрека. Это, к слову, о нацистах, которых Париж и Берлин в «незалежной» в упор не видят, - подчеркнул известный командир ополчения.

Он обратил внимание, что по сведениям военных экспертов ЛНР, гранатомет «APILAS» - оружие, разработанное во Франции и стоящее на вооружении французской армии. А еще его по лицензии производят США.

- И теперь не только мы, но и французские граждане справедливо задаются вопросом: а откуда на позициях 128-й бригады ВСУ в Донбассе взялся французский РПГ? Неужели Франция – не гарант, а подстрекатель? Или американцы взяли и без ведома Парижа продали Киеву французские боевые системы? – поинтересовался Виталий Киселев.

Он склоняется больше ко второму варианту. Во-первых, что так открыто рисковать своей репутацией и статусом Париж не будет. Выгода не та. Точнее, одни проблемы. Во-вторых, американцы вкупе с британцами и австралийцами уже указали французам их истинное место в истории, когда «кинули» Париж с контрактом по производству для Австралии подводных лодок.

- Хотя полностью исключать французскую поставку я бы не стал – какой-никакой, а заработок. Пускай и в кредит, - предположил известный командир ополчения.

В любом случае, единственное, что требовалось от ВСУ – это соблюдение тайны.

- А с этим, благодаря гражданину Муржаку, получился полный провал. Так, что мои поздравления комбригу Олегу Гончаруку – он получил очередное расследование и международный скандал. Кстати, Гончарук может «переводить стрелки» на главкома ВСУ Валерия Залужного, который снял запрет на ведение боевиками в Донбассе огня. Вот они и вели, - отметил Виталий Киселев.

Тем временем, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на своей странице в соцсети рассказала, что журналисты из Франции интересуются, как современное высокотехнологичное французское вооружение попало на линию соприкосновения в Донбассе. Захарова допустила, что вооружение можно купить на черном рынке, но также может быть и прямая продажа.

- Кстати, информация о поставках партий «APILAS» ВСУ циркулировала еще в начале года со ссылкой на разведку ЛНР, — подчеркнула дипломат.

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