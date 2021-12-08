Известный командир ополчения Виталий Киселев: На Украину уже прилетели британские спецназовцы, которых Киев хочет отправить в Донбасс

Британские и канадские военные учат украинских коллег, как устраивать провокации. Фото: ГШ ВСУ

Известный командир ополчения, полковник Народной милиции ЛНР в запасе Виталий Киселев, который ведет проект «Путь Визенталь», рассказал «Комсомолке», что Украина под надуманным предлогом о «российской угрозе» всячески пытается втянуть в вооруженный конфликт в Донбассе военнослужащих стран НАТО.

ПРИЗЫВ РЕЗНИКОВА

Достаточно недвусмысленное заявление сделал на днях министр обороны Украины Алексей Резников. Он предложил развернуть канадские, американские и британские подразделения на позициях вблизи линии фронта. В частности, в Мариуполе и Краматорске.

Но еще раньше в незалежную прибыла первая группа из 600 британских военнослужащих, включая бойцов спецназначения из SAS, разведки. Основную массу этого контингента должны составить военные из 16-й десантно-штурмовой бригады.

- Великобритания продолжает гадить и шлет своих «томми» на русскую землю, - сообщил Виталий Киселев.

По его информации, 28 ноября в Киеве произвел посадку британский военный транспортник А-400, который доставил группу военнослужащих армии ее величества. Борт прибыл непосредственно с базы «Бриз Нортон», где базируется 16-я бригада.

- Ну что ж, прилетели – пускай. Главное, чтобы свой самолет не отпускали и экипаж его держали в готовности. Мы прекрасно понимаем, что британцы сами не полезут ни против Донбасса, ни уж тем более против армии России. Они отнюдь не лишены инстинкта самосохранения, - подчеркнул известный командир ополчения.

Он считает, что Великобритания на самом деле планирует использовать «томми»в качестве инструкторов-смотрящих за украинскими подразделениями. И охраны своих военных советников.

- У них задача – не подкрепление, а подталкивание Украины к провокации. Чтобы потом смыться при первых же признаках катастрофы. Но украинцы радуются. А надо бы задуматься, - отметил Виталий Киселев.

Кстати, Канада уже отказалась от планов по увеличению численности своего военного присутствия на Украине. Начальник Штаба обороны Уэйн Эйри, который сообщил об этом, привел «веский» аргумент.

- Увеличение численности войск НАТО на Украине может не привести к попыткам сдержать Москву и Путина, а даже наоборот – выступит в качестве стимула для начала активных боевых действий, - заявил Эйри.

КАРАТЕЛЬ ИЗОБРАЗИЛ РАСКАЯНИЕ

- Некоторые украинские радикалы уже поняли, куда дует ветер, и решили, так сказать, «вовремя предвидеть ситуацию». Я имею в виду карателя, нациста, террориста и убийцу Мельничука. Он понял, что время расплаты близко, поэтому решил заговорить сам, максимально постаравшись обелить себя и переложить ответственность на подельников. И даже попытаться сыграть что-то, отдаленно похожее на раскаяние, - подчеркнул известный командир ополчения.

Сергей Мельничук попытался оправдаться, не получилось. Фото: Скриншот видео ФБ/Мельничук

На днях создатель и первый командир нацбатальона «Айдар» (запрещенная в РФ организация) Сергей Мельничук дал признательное интервью российским тележурналистам из НТВ.

Виталий Киселев не верит в его раскаяние. Слишком хорошо знает эту публику: наворотят дел, а после прикидываются дурачками. «Простите меня». «Я не хотел, меня заставили». «Это все они».

- Мы таких персонажей насмотрелись в 2014-м. Все они резко становились кашеварами, водителями и писарями. Все – невинные овечки, прямо ангелы, попавшие к нам в плен по недоразумению, - отметил Виталий Киселев.

Он считает, что Мельничук сейчас просто повторяет все эти сказки. Но вместе с тем – сдает всех своих подельников, раскрывает детали или подтверждает уже известные факты.

- А еще он «поет» о своих полководческих талантах. Как, в частности, захватывал Счастье, спасал теплоэлектростанцию в этом городе. Но, как и любой брехун, сыпется на деталях. Например, на тумане, которого не было утром в день захвата города энергетиков. На том, как разминировал электростанцию, которую якобы вопреки его приказу подготовили к взрыву. Неубедительно… - подчеркнул известный командир ополчения.

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