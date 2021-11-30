Известный командир ополчения Виталий Киселев рассказал, с какими целями на передовую под Донецком приезжали офицеры армии США во главе с военным атташе Брендоном Пресли

Офицеры армии США прогулялись в районе разграбленных ВСУ бывших обкомовских дач в Песках под Донецком. Фото: ГШ ВСУ

Известный командир ополчения, полковник Народной милиции ЛНР в запасе Виталий Киселев, который ведет проект «Путь Визенталь» рассказал «Комсомолке», что Украина всячески провоцирует войну в Донбассе, рассчитывая втянуть в нее Россию.

- Власти Украины уже даже не напрашиваются – они требуют, буквально в истерике бьются, чтобы им «дали по морде». Для этого даже распечатали неприкосновенный запас тяжелых снарядов, организовали несколько спецопераций по похищению людей и поставили на поток бомбардировки гражданской инфраструктуры с беспилотников. Демонстративно и даже несколько наигранно заявляют о пренебрежении к Минским соглашениям, - говорит Виталий Киселев.

ПО СЦЕНАРИЮ СААКАШВИЛИ

Он отмечает, что англосаксонские хозяева «незалежной» из-за океана и пролива Ла-Манш тоже всеми силами подливают масла в огонь, на всех углах крича об «агрессивной России». Их задача – создать у мира и, в первую очередь, своих граждан, иллюзию «страшной России-Мордора», которая только и делает, что вынашивает планы по порабощению «демократичного эльфийского Запада».

- Хотя на самом деле все они ведут себя как дворовая банда гопников, давно мечтающих убить и ограбить богатого и сильного соседа. И усиленно ищущих для этого более-менее подходящий повод. Поэтому и засылают мелкую шавку-промокашку типа Украины как провокатора, - подчеркивает известный командир ополчения.

Ровно такой же сценарий англосаксы уже проделывали в свое время с Грузией во время президентства Михаила Саакашвили. Кстати, тогда (в 2008 году) тоже в Пекине готовились к старту Олимпиады (нынешняя зимняя Олимпиада пройдет в феврале 2022 года). Чем все закончилось, прекрасно известно. А Саакашвили уже мало того, что в грузинской тюрьме, но и сама эта тюрьма находится практически на границе с Южной Осетией.

- И вполне вероятно, что любитель жевать галстуки скоро окажется там, куда так стремился – в Цхинвале. Только на скамье подсудимых. А там – и до суда в Луганске с Донецком недалеко – за организацию майдана в Киеве, - считает Виталий Киселев.

ГОТОВЯТСЯ К МОБИЛИЗАЦИИ 200 ТЫСЯЧ РЕЗЕРВИСТОВ

Все это прекрасно понимают и президент Владимир Зеленский, и глава его офиса Андрей Ермак, и министр обороны Алексей Резников, и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Понимают, только изменить уже ничего не могут, настолько крепко сидят они на западном крючке.

Резников уже объявил о готовности после нового года мобилизовать двести тысяч резервистов – «для отражения агрессии». Мол, все они прошли «через фронт» и сами согласились быть в резерве территориальной обороны. Начнут прямо с первого января.

- Вы серьезно?! Да все эти бывшие «атошники» уже тридцатого декабря будут в таком коматозе, что если в себя придут к середине января – считай, повезло. И то, если к тому времени не вымерзнут от Зе-«холодомора», - обращает внимание известный командир ополчения.

Это понимают даже хозяева «незалежной». Например, Канада рассматривает вопрос отправки дополнительного контингента своих военнослужащих «для поддержки (!) более двухсот своих солдат, которые находятся на Украине с учебной миссией». Получается, что канадцы, которые обучают украинских военных в качестве инструкторов, не верят в своих учеников и запросили помощи на родине. Среди вариантов такой «помощи» Канада рассматривает переброску в Черное море военного корабля или передислокацию из Румынии на украинские аэродромы нескольких своих истребителей.

РЕКОГНОСЦИРОВКА НА МЕСТНОСТИ

Еще меньшую ценность действующие военные и резервисты ВСУ имеют в глазах американцев.

- Эти господа вообще настроены крайне прагматично: вырусь-Украина нужна исключительно как таран против России и детонатор мирового конфликта. Что будет с ней дальше – совершенно неважно, - подчеркивает Виталий Киселев.

Генерал Шевченко (в центре) доложил Брендону Пресли (второй справа) об обстановке в районе Донецка. Фото: ГШ ВСУ

С этой целью американцы не только держат своих представителей в Минобороны Украины и Генштабе ВСУ, не только присылают инструкторов, но и вынуждены лично проводить рекогносцировку на местности. В ноябре в поселке Пески под Донецком были замечены офицеры армии США во главе с военным атташе при американском посольстве Брендоном Пресли.

- Если быть точным, это было в районе бывших обкомовских дач, в двух километрах от Вольво-центра. Практически передовая. Напомню, мистер Пресли – не штатский дипломат, а военный атташе в чине полковника. То есть, весьма сведущий в военном деле специалист. Такие без веских причин на передовую не ездят, - отмечает известный командир ополчения.

Вместе с янки приехал и замкомандующего так называемой «операцией объединенных сил» («ООС») в Донбассе бригадный генерал Анатолий Шевченко. Он доложил американцам обстановку.

- Именно доложил, как подчиненный начальнику. Это хорошо видно на фото Генштаба ВСУ. И эти персонажи еще что-то рассказывают о «чести и гидности (достоинстве. - Авт.)»… - делает вывод Виталий Киселев.

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