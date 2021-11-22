Известный командир ополчения Виталий Киселев: В провокационных обстрелах республик Донбасса участвуют грузинские «легионеры»

Украинские 152-миллиметровые снаряды упали в Первомайске возле детского сада, где находились 40 малышей и около десяти взрослых. Фото: УНМ ЛНР

Известный командир ополчения, полковник Народной милиции ЛНР в запасе Виталий Киселев, который ведет проект «Путь Визенталь» рассказал «Комсомолке», что своими действиями Киев пытается вывести ДНР и ЛНР на полноценный ответ по типу зимы 2015 года. И для этого активно использует националистов. В частности, из так называемого «Грузинского легиона» (запрещенная в РФ организация).

Приблизительно в 15 километрах на северо-запад от Мариуполя есть поселок Никольское (бывшее Володарское). Рядом с ним расположено урочище «Азовская дача».

- Так вот, в этой «даче» с недавних пор стоит палаточный городок. Живут в нем около четырех десятков человек. Все на вид – кавказцы. Форма песочного цвета, экипировка натовская, скорее, даже, американская. Близко к себе никого не подпускают, на пару-тройку раз пересекались с местными – как мирными жителями, так и нацполицейскими. Наш источник утверждает, что опознал среди них минимум трех нацистов из так называемого «Грузинского легиона» (запрещенная в РФ организация) – настоящих отморозков, с которыми не смогли ужиться даже украинские военные, - говорит Виталий Киселев.

Он также сообщает, что боевики из лагеря в «Азовской даче» регулярно куда-то выезжают и спустя несколько часов возвращаются. И как раз в это время на фронте представительство ДНР в СЦКК фиксируют обстрелы позиций защитников Республики.

- По словам нашего источника, этих бандитов из урочища ни ВСУшники, ни нацгвардейцы, ни нацполиция не трогают – у первых двух есть приказ, а копы просто боятся связываться, - отмечает известный командир ополчения.

Тем временем, представители ЛНР в СЦКК и следователи Генеральной прокуратуры ЛНР зафиксировали очередное преступление бандитов из 24-й бригады ВСУ, которой командует Сергей Поступальский. 17 ноября из тяжелых гаубиц был обстрелян Первомайск, повреждено здание техникума и перебит водопровод.

- Но самое страшное – рядом с техникумом расположен детский сад. Действующий. В момент обстрела там находились 40 малышей и около десяти взрослых – воспитателей и нянечек. Ребята только проснулись после тихого часа, пополдничали и готовились к прогулке. Но вместо этого пришлось срочно спускаться в бомбоубежище. К счастью, обошлось без жертв и даже царапин. Ребята молодцы, быстро спустились. А вот у их родителей и педагогов добавилось седых волос, - отмечает Виталий Киселев.

Кстати, ОБСЕ на месте не было, и нет до сих пор.

- Может, хоть у представителей ЮНИСЕФ хватит смелости? Хотя, они в Луганск к одной Фаине Савенковой побоялись приехать. А здесь сразу 40 малышей в зоне досягаемости украинских пушек. Это вам не на трибуне в Нью-Йорке «выражать озабоченность». Точно побоятся, - подчеркивает известный командир ополчения.

Он отмечает, что в республиках прекрасно понимают, что Киев своими действиями пытается вывести ДНР и ЛНР на полноценный ответ по типу зимы 2015 года.

- И хозяева киевских бандитов уже проводят свою дипломатическую подготовку, воя на все лады о «российской агрессии». Мы все прекрасно понимаем. И пока – пока! – отвечаем точечно, но больно: по огневым позициям и корректировщикам, - говорит Виталий Киселев.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Известный командир ополчения Виталий Киселев: Эрдоган не захочет делиться с Украиной прибылями от производства «Байрактаров»

Ведущий проекта «Путь Визенталь» рассказал «Комсомолке» о том, что может помешать массовому выпуску в незалежной турецких беспилотников, которые Киев собирается применить в Донбассе (подробнее)