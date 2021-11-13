Известный командир ополчения Виталий Киселев: Эрдоган не захочет делиться с Украиной прибылями от производства «Байрактаров»

На Украине вынашивают планы массового производства «Байрактаров» для применения в Донбассе. Фото: МОУ

Известный командир ополчения, полковник Народной милиции ЛНР в запасе Виталий Киселев, который ведет проект «Путь Визенталь» рассказал «Комсомолке», что напрасно в Киеве заранее хвалятся постройкой завода по производству турецких «Байрактаров».

- Как говорил один известный киноперсонаж: «Меня терзают смутные сомненья». Эрдоган не дурак, чтобы делиться прибылями. Пока еще есть возможность и о турецких «птичках» говорят только в позитивном ключе, султан будет стричь купоны самостоятельно, - сказал Виталий Киселев.

Он отметил, что эта история будет длиться до того момента, пока не выяснится, что на самом деле «Байрактары» в частности и беспилотники вообще – вовсе не «вундер-ваффе» всех времен и народов, а просто новый подвид вооружения, с которым можно вполне успешно бороться при наличии развитой инженерной школы и денег.

- Максимум, на что могут рассчитывать на Украине – это поставка комплектов для крупноузловой – «отверточной» - сборки. И лишь после того, как султан «снимет сливки». Тем более, с учетом предыдущих скандалов с продажей Киевом иностранцам бракованных бронетранспортеров или негодных танков очередей на украинские подделки «под Турцию» не будет от слова совсем, - подчеркнул известный командир ополчения.

Он обратил внимание, что даже если допустить ситуацию, когда Эрдоган передаст Украине техническую документацию и линию поточной сборки «Байрактаров», то сразу встают несколько вопросов.

- Первый: кто будет работать на этом заводе? Украинские власти со своей декоммунизацией и дерусификацией угробили инженерно-технические и рабочие кадры. Сколько не пой про Бандеру, «Байрактары» сами не соберутся. Не поможет даже хоровое исполнение «Щеневмерлой», - отметил Виталий Киселев.

Второй вопрос: кто будет этим заниматься? Если «Укроборонпром», то наступит фиаско.

- Таких ворюг, как в этой «конторе», еще поискать надо, - заявил известный командир ополчения.

Достаточно вспомнить, как несколько чинов «Укроборонпрома» вместе с частниками «нагрели» незалежную на несколько корабельных артиллерийских установок, пушек и запасных стволов к ним. Речь идет о корабельных скорострельных пушках калибром 30 мм - АК-630 и АК630М. У Николаевской прокуратуры есть все основания считать, что часть из них украли, а часть продали по заниженным ценам.

- Представляете, как разгуляются эти хапуги на «Байрактарах»? – подчеркнул Виталий Киселев.

И третий вопрос: на чем, собственно, завод работать будет? Разве у Киева лишняя электроэнергия появилась? Все последние годы незалежная сводит свой энергетический баланс только благодаря тому, что останавливает и уничтожает старые советские предприятия.

- Так что в случае с планами строительства туч «Байрактаров» я отвечу одной малороссийской поговоркой: «Дурак думкой богатеет», - сделал вывод известный командир ополчения.

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