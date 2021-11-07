Известный командир ополчения Виталий Киселев: Главнокомандующий ВСУ Залужный назначением нациста Яроша своим советником обострил конфликт с Зеленским

Дмитрий Ярош (справа) после назначения советником главкома ВСУ выложил на своей странице в соцсети фото, где он в обнимку с Залужным. Фото: facebook.com/dmitroyaroshukrainene

Известный командир ополчения, полковник Народной милиции ЛНР в запасе Виталий Киселев, который ведет проект «Путь Визенталь» рассказал «Комсомолке», что между президентом Владимиром Зеленским и главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным намечается серьезный конфликт из-за назначения экс-главы «Правого сектора» (организация запрещена в РФ) Дмитрия Яроша советником главкома.

ГЛАВКОМ СДЕЛАЛ ПОДАРОК «ПАРТИИ ВОЙНЫ»

- У этих шута и любителя устриц намечается серьезный конфликт. Залужный взял в советники не кого-нибудь, а лидера Украинской добровольческой армии (организация запрещена в РФ) Яроша. Именно этот персонаж грозился в случае чего повесить Зеленского на Крещатике. Введением нациста в штат ВСУ с выдачей удостоверения Залужный отвесил смачную оплеуху Зе-президенту. И если тот стерпит – какой он тогда верховный главнокомандующий. Так, тряпка, кукла перчаточная, - отмечает Виталий Киселев.

Он считает, что сам Залужный таким назначением серьезно укрепил свои позиции в украинском политическом болоте. Ярош – это серьезная часть националистов из так называемой «партии войны».

- Это циничные каратели, для которых в Донбассе людей - нет. Да, собственно, и на Украине тоже, кроме таких же нацистов. Поголовно кандидаты на высшую меру наказания. Такие будут гнать украинских военных на наши позиции без всяких зазрений совести. У меня в этом сомнений нет. Не для того им «корочки» выдают и на должности назначают, - подчеркивает известный командир ополчения.

Впрочем, спустя день после назначения появилась не менее сенсационная новость – якобы Дмитрий Ярош уже не советник Залужного. Об этом 3 ноября рассказал лидер украинской партии «Победа Пальчевского» Андрей Пальчевский. Но официального подтверждения данной информации не последовало. Хотя, как говорится, дыма без огня не бывает. Очевидно - внутри украинского политикума сейчас кипят нешуточные страсти.

Тем временем, «уволенный» Ярош заявил 5 ноября украинским СМИ в качестве советника главкома ВСУ, что у президента Владимира Зеленского нет большого авторитета среди военных. Мол, главе государства сложно завоевать авторитет, когда вопросы материального обеспечения армии не решаются в полном объеме, и нет стимуляции зарплатами. Ярош подчеркнул, что человеку, который обладает почти всей властью в стране, надо активнее работать. Такая оценка - еще та пощечина Зе-президенту, который чуть ли не раз в месяц гостил у военных в Донбассе.

НОВЫЙ МИНИСТР ОБОРОНЫ ГОТОВ НА ЛЮБУЮ ГНУСНОСТЬ

Виталий Киселев обращает внимание, что смена министра обороны – из той же оперы.

- Вопреки своей фамилии, экс-министр обороны Украины Андрей Таран не захотел пробивать оборону республик Донбасса и вешать на себя ответственность за неминуемый провал кампании и войны в целом, - считает известный командир ополчения.

Поэтому можно скромно отойти в сторонку и попытаться улизнуть. Таран спокойно уступает место известному реваншистскими взглядами Алексею Резникову.

- Эта кукла в руках главы Офиса президента Украины Андрея Ермака и западных спецслужб готова на любое преступление, на любую гнусность. И сделает все для разжигания в Донбассе полноценной войны. Не ему же вставать из окопов и бежать на наши пулеметы. Война для этого политика – что-то вроде развлечения, компьютерной игры. Ничего, настанет момент, и мы приведем Резникова в чувство, - резюмирует известный командир ополчения.

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