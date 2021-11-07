Для чего новый министр обороны Украины собрался ехать в Донбасс

Алексею Резникову (в центре) отведена роль «адвоката-решалы», который занимается оправданием преступлений украинских военных. Фото: МОУ

Новый министр обороны Украины Алексей Резников намерен посетить с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным так называемую зону проведения «операции объединенных сил» («ООС») в Донбассе. Жителям ДНР и ЛНР не стоит рассчитывать, что руководители украинской армии едут, чтобы остановить войну и поставить на место зарвавшихся вояк.

До назначения 4 ноября министром обороны Резников занимал пост вице-премьер-министра - министра по вопросам реинтеграции «временно оккупированных территорий». Также он был первым заместителем главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ). Фактически руководил всем процессом переговоров со стороны незалежной. Ведь глава делегации, экс-президент Леонид Кравчук - пока был здоров - являлся номинальной фигурой.

ЗАЙМЕТСЯ ОПРАВДАНИЕМ ВОЕННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Представитель ЛНР в рабочей подгруппе по политическим вопросам ТКГ Родион Мирошник считает, что Киев назначением Алексея Резникова министром обороны подтвердил, что настроен на эскалацию конфликта в Донбассе и игнорирование обязательств в рамках Минских соглашений.

При этом Резников будет политическим куратором Минобороны, к военным решениям его вряд ли допустят.

- Ему позволят осваивать оборонный бюджет под кураторство ОПУ (Офиса президента Украины), не без собственного коррупционного интереса. Но его главной функцией будет говорить на белое - черное и объяснять, что Украина, нарушив Минские обязательства, их не нарушала. То есть нормальная работа «адвоката-решалы», занимающегося оправданием убийц, насильников и коррупционеров, - пояснил Мирошник на своей странице в соцсети.

Представитель делегации ЛНР напомнил, что с деятельностью Резникова связаны трансформация переговорной позиции Киева в Минске от имитационной к нарочито недоговороспособной и полное блокирование Украиной переговоров в последние полтора года.

- Он же выступал интерфейсом группы разработчиков закона о переходном периоде, который напрочь игнорирует все обязательства Киева по Минским соглашениям. Очень маловероятно, что его деятельность на должности министра обороны будет отличаться по своей идеологии и направленности от предыдущей. Следовательно - это еще один шаг в сторону эскалации и кровопролития, - отметил Мирошник.

«АДВОКАТ МАФИИ» СОВРАЛ НА ВТОРОЙ ДЕНЬ ПОСЛЕ НАЗНАЧЕНИЯ

Тем временем, Алексей Резников уже соврал, утверждая, что Киев имеет право использовать беспилотные летательные аппараты (БПЛА) в зоне конфликта в Донбассе.

- Резников соврал спустя сутки после назначения! В первом же эфире он заявил, что, используя БПЛА в зоне конфликта, Украина не нарушала Минские соглашения, якобы на том основании, что в меморандуме от 19 сентября 2014 года говорится о запрете использования «иностранных беспилотников». Но вот беда – Резников «забыл» о документе 2020 года, к разработке которого сам имел отношение, – сказал Мирошник.

Он напомнил, что 22 июля 2020 года все стороны переговоров в Минском формате подписали документ «Меры по усилению режима прекращения огня», и там в первом же пункте значится запрет на использование любых видов летательных аппаратов сторон.

- Резников с места в карьер помчал выполнять функции «адвоката мафии», оправдывая преступления, - отметил представитель ЛНР.

Украинские военные активно применяют беспилотники, что является грубейшим нарушением. Фото: Пресс-центр штаба «ООС»

УКРАИНСКИЙ БЕСПИЛОТНИК АТАКОВАЛ ПАТРУЛЬ ОБСЕ

Кстати, 6 ноября под удар украинского беспилотника попал патруль миссии ОБСЕ. Инцидент произошел 6 ноября в районе села Болотенное Станично-Луганского района на территории подконтрольной Киеву Луганской области.

- Серый беспилотный летательный аппарат (БПЛА) малого радиуса действия, не принадлежавший СММ, пролетал на высоте 100–150 м над патрулем Миссии, - говорится в отчете СММ ОБСЕ за 6 ноября.

Экипаж миссии ОБСЕ постарался побыстрее покинуть место инцидента.

- В 14:16, когда патруль продолжал движение, наблюдатели слышали и видели один взрыв от разрыва боеприпаса примерно в 20–30 м к юго-востоку от своего местоположения, - сообщили в ОБСЕ. - Стрельба и взрыв произошли рядом с патрулем СММ и представляют серьезные инциденты с безопасностью для Миссии.

Поэтому патруль немедленно покинул этот район и благополучно вернулся на базу в городе Станица Луганская.

Отметим, что в инциденте был использован беспилотник малого радиуса действия, и он мог управляться только с территории контролируемой Киевом.

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