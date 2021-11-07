Родион Мирошник: Новый министр обороны Украины соврал, утверждая, что Киев имеет право использовать беспилотники в Донбассе

Родион Мирошник поймал украинского министра на вранье. Фото: ФБ/ Родион Мирошник

Министр обороны Украины Алексей Резников соврал, утверждая, что Киев имеет право использовать беспилотные летательные аппараты (БПЛА) в зоне конфликта в Донбассе. Об этом заявил представитель ЛНР в подгруппе по политическим вопросам Контактной группы Родион Мирошник.

- Резников соврал спустя сутки после назначения! В первом же эфире он заявил, что, используя БПЛА в зоне конфликта, Украина не нарушала Минские соглашения, якобы на том основании, что в меморандуме от 19 сентября 2014 года говорится о запрете использования «иностранных беспилотников». Но вот беда – Резников «забыл» о документе 2020 года, к разработке которого сам имел отношение, – сказал Мирошник.

Он напомнил, что 22 июля 2020 года все стороны переговоров в Минском формате подписали документ «Меры по усилению режима прекращения огня», и там в первом же пункте значится запрет на использование любых видов летательных аппаратов сторон.

- Резников с места в карьер помчал выполнять функции «адвоката мафии», оправдывая преступления, - отметил представитель ЛНР.

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