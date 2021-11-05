Будет ли «особый статус»: Денис Пушилин оценил возможность возвращения Донбасса в состав Украины

То, что пережили люди Донбасса, вряд ли можно забыть и простить Фото: Виктор Гусейнов

Глава Донецкой Народной Республики оценил вероятность получения Донбассом «особого статуса» в составе Украины. Он отметил, что Киев, в первую очередь, сам не заинтересован в подобном сценарии развития событий. Об этом Денис Пушилин заявил в интервью «Sputnik на русском», сообщает его пресс-служба.

Каким он видит будущее народных республик, Глава ДНР Денис Пушилин рассказал в интервью. Фото: denis-pushilin.ru

- У Украины была возможность выполнять обязательства, взятые ею в рамках Минских соглашений. И тогда ситуация развивалась бы совсем по другому пути. Но, тем не менее, все, что выполнила Украина, близится к практическому нулю, - считает лидер ДНР.

Денис Пушилин напомнил, что камнем преткновения является 11-й пункт в Минских соглашениях, который и предусматривает придание народным республикам особого статуса. Однако, по его мнению, это условие невозможно реализовать ввиду политики Украины, которая даже за 6,5 лет существования Минска ни на шаг не продвинулась в решении конфликта в регионе.

- Поэтому это рассуждение о том, как «могло быть, если бы…». Но этого не происходит, и никаких перспектив в этом плане на данный момент мы просто не видим, - заявил Глава ДНР.

При этом он подчеркнул, что народные республики готовы объединиться с оставшейся частью Украины на условиях народа Донбасса. Уже сейчас в ДНР и ЛНР разработаны программы социально-экономического развития на 2022–2024 годы. По сути, власти намерены за 2-3 года приблизить уровень благосостояния жителей к соседней Ростовской области.

- Соответственно, это другой уже уровень жизни и соотносительно с регионами Украины. Поэтому впору бы тогда уже рассуждать на тот период о том, чтобы оставшаяся часть Украины присоединилась к нам. А мы со своей стороны всегда открыто говорили и заявляли о том, что мы за объединение исконно русских земель, - заключил Денис Пушилин.

Напомним, украинская сторона продолжает целенаправленно дестабилизировать обстановку в зоне конфликта. В четверг, 4 ноября, ВСУ совершили две провокации в Донецкой Народной Республике, в результате которых один военнослужащий Республики погиб и еще двое получили ранения. В Донбассе подобное поведение Украины связывают с желанием не объединиться, а развязать полномасштабную войну.

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