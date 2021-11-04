Экстренное заявление НМ ДНР: В результате агрессии украинских боевиков, выполняя свой долг по защите Республики, погиб наш защитник

В Управлении Народной милиции Донецкой Народной Республики заявили о гибели военнослужащего ДНР.

- С прискорбием сообщаем, что в результате агрессии украинских боевиков, выполняя свой долг по защите Республики, погиб наш защитник. Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибшего, - сказали в НМ Республики.

Еще двое военнослужащих Народной милиции получили ранения.

- Им оказана своевременная медицинская помощь, - сообщили в оборонном ведомстве ДНР.

Напомним, что сегодня вооруженные формирования Украины подвергли обстрелам поселок шахты "Трудовская" в Донецке и село Михайловка в Горловке. Огонь велся из крупнокалиберных минометов и гранатометов.

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https://www.donetsk.kp.ru/daily/28353.5/4499244/