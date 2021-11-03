Известный командир ополчения Виталий Киселев: Украинские военные преподнесли как героя сапера, который украл у сослуживцев на три тысячи долларов и десятки золотых украшений

Сапер из села Майдан обокрал своих «побратымив» и удрал домой, там его и прибили сослуживцы. Фото: Пресс-центр штаба «ООС»

Известный командир ополчения, полковник Народной милиции ЛНР в запасе Виталий Киселев, который ведет проект «Путь Визенталь» рассказал «Комсомолке», что вместе с коллегами из ДНР недавно изучал очередной массив документов, полученных в рамках работы горячих линий наших правоохранительных органов.

Среди прочего, внимание привлекли списки безвозвратных потерь 12-го отдельного полка оперативного назначения. Эта часть в свое время минировала границу с Крымом, обеспечивала в инженерном плане карателей под Славянском, в Луганском и Донецком аэропортах, строила укрепления для укробандитов в Дебальцево и Чернухино.

- Коллеги обратили внимание на фамилии Гордин и Суриков. Укронацисты подают их как «героев», а на самом деле первый тупо сдох от самогона, а второй вообще самоликвидировался из-за «неразделенной любви» к командиру взвода. Что поделать, вот такие нынче примеры для подражания в «незалежной», - сказал Виталий Киселев.

Сам же он обратил внимание на фамилию 51-летнего Юрия Бубенко, уроженца села Майдан Олевского района Житомирской области. В документах старшина Бубенко проходит как «бывший сапер-электрик отделения управляемого минирования инженерно-сапёрного взвода 22-й инженерной роты 12-го полка. Причиной смерти указано «кровоизлияние под твердую мозговую оболочку», не связанное с исполнением обязанностей воинской службы.

- Нас заинтересовало, почему «бывший». Организовали проверку. По ее предварительным результатам вырисовывалась интересная история. Оказывается, Бубенко обокрал своих «побратымив» и «стал на лыжи», то бишь дезертировал. Предварительно речь шла о сумме около трех тысяч долларов и нескольких десятках золотых ювелирных украшений. И со всем этим «добром» Бубенко направился - правильно, домой. И уже там его нашли «побратымы», - поделился информацией известный командир ополчения.

Правда, мести не получилось: уже первый удар по голове отправил «крысу» в глубокий и продолжительный нокаут. Не дождавшись прихода Бубенко в себя, «побратымы» обыскали дом, забрали с собой все более-менее ценное и скрылись. И только потом родственники вызвали «скорую». Прибыв на место спустя час, медики только констатировали смерть от того самого кровоизлияния. Мол, нужно было сразу на стол и делать трепанацию, удалять гематому.

- А так – без шансов. Ну а «бывшим» его уже сделало командование полка – по ходатайству «потерпевших» «побратымив», - отметил Виталий Киселев.

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