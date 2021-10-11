Известный командир ополчения Виталий Киселев: В ЛНР надеются, что правоохранители Грузии помогут найти приспешников Саакашвили, которые зверствовали в Донбассе

Михаилу Саакашвили не удалось поскакать на «грузинском майдане». Кадр из видеорепортажа грузинского ТВ о задержании экс-президента

Минувшая неделя ознаменовалась возбуждением в ЛНР уголовного дела в отношении гражданина Украины Михаила Саакавшвили. Экс-президента Грузии подозревают в причастности к расстрелу людей на Майдане в Киеве в 2014 году. Об этом рассказал «Комсомолке» известный командир ополчения, полковник Народной милиции ЛНР в запасе Виталий Киселев, который ведет проект «Путь Визенталь».

- Как ни скакал Мишико Саакашвили, а в тюрьму сесть пришлось. Конечно, он надеялся, что садится туда на время, и новый грузинский Майдан вернет ему возможность продолжить людоедские эксперименты. Но выборы прошли, а Майдана в Грузии нет, как нет. А Мишико уже сидит, имея за плечами не только готовый букет заочных приговоров от грузинских властей, но и новые обвинения от них же, - сообщил Виталий Киселев.

Он отметил, что в ЛНР тоже не сидели, сложа руки. В Донбассе к Саакашвили имеется много вопросов. Например, о его роли в государственном перевороте на Украине зимой 2014 года. В Генпрокуратуре ЛНР считают, что в конце 2013 года по приглашению Саакашвили из Грузии в Киев прибыла группа снайперов. В конце февраля 2014 года данная группа вела стрельбу по митингующим, а также представителям правоохранительных органов на Майдане Независимости. В результате погибли 78 гражданских людей и 13 сотрудников правопорядка.

Генеральная прокуратура ЛНР обратилась к правоохранительным органам Грузии с просьбой передать в Республику информацию, касающуюся причастности Саакашвили к расстрелу людей на Майдане. Если, конечно, грузинские правоохранители пойдут навстречу ЛНР, и будут расследовать это дело.

- Убийства на Майдане стали первым шагом к войне в Донбассе. К тысячам и тысячам новых жертв, - подчеркнул известный командир ополчения.

Кстати, грузинские нацисты из числа приспешников Саакашвили и сейчас сеют смерть на земле Донбасса. Они влились в созданное активным помощником Саакашвили Мамукой Мамулашвили бандформирование «Грузинский национальный легион» (запрещенная в РФ организация), который впоследствии вошел в структуру 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ. «Легион» сейчас выполняет разведывательные и диверсионные задания на территории ЛНР и ДНР.

- Они принимали участие в обстрелах мирных городов и поселков Донбасса, убийствах мирных жителей, мародерствах, изнасилованиях, нанесении тяжких телесных повреждений и прочих преступлениях, - отметил Виталий Киселев.

Он сообщил, что следователям ЛНР известны имена нескольких участников этих злодеяний. И сейчас продолжается работа по установлению других карателей из «Грузинского национального легиона».

- Мы уверены, что правоохранители Грузии нам в этом помогут. Как и в деле Саакашвили, - сказал известный командир ополчения.

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