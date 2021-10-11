Генпрокуратура ДНР возбудила уголовное дело по факту ранения мирного жителя Донецка

Боевики 54-й бригады вели прицельный огонь по Александровке. Фото: Пресс-центр штаба «ООС»

Следственным управлением Генеральной прокуратуры ДНР расследуется уголовное дело, возбужденное в отношении командира 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ Алексея Майстренко, а также подчиненных ему по службе военнослужащих по факту совершения ими террористических актов на территории Донецкой Народной Республики. Об этом сообщает пресс-служба ГП ДНР.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного п. п. «а», «в» ч. 2 ст. 229 УК ДНР (Террористический акт).

- Следствием установлено, что 9 октября 2021 года военнослужащие 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ по приказу командира Майстренко произвели обстрел территории поселка Александровка Петровского района города Донецка. В результате мужчине, 1959 года рождения, находившемуся во дворе жилого дома, были причинены телесные повреждения в виде ранения мягких тканей левого плеча, - говорится в сообщении.

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